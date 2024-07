Jižní Korea: Může to vypadat jako růžové želé, ale vědci doufají, že tento nový vynález způsobí revoluci v masném průmyslu

CNN

—



Chcete středně vzácný, dobře uvařený nebo v laboratoři vyrobený burger?

Výzkumníci v Jižní Korea Říkají, že vyvinuli nový způsob výroby… Laboratorně vypěstované maso Chutná jako skutečné maso. Může to vypadat jako průsvitný růžový kotouč ze žvýkačky, ale vědci doufají, že způsobí revoluci v mase podávaném na talířích lidí.

Maso pěstované v laboratoři – také nazývané kultivované maso nebo maso na bázi buněk – se objevuje jako alternativa k tradičnímu masu, která nabízí stejné nutriční výhody a senzorický zážitek bez uhlíkové stopy.

Jsou vyráběny pěstováním živočišných buněk přímo v laboratoři, pěstovaných na 3D strukturách zvaných ‚scaffolds‘, které umožňují buňkám proliferovat, čímž odpadá nutnost chovat zvířata na farmě.

Vědci vše vytvořili Kultivované masové kuličky na 3D tištěný steak. Zatímco některé předchozí verze kultivovaného hovězího masa napodobovaly vzhled a strukturu skutečné věci, podle nové studie ignorovaly klíčovou složku: chuť.

Univerzita Jinqi Hong/Yonsei Vědci úspěšně vyvinuli „scaffold s přepínáním chuti“, který napodobuje atraktivní chuť a vůni grilovaného masa.

Ale ve studii zveřejněné v úterý v časopise Nature Communications vědci tvrdí, že tuto hádanku vyřešili a vyvinuli kultivované maso, které při vaření produkuje „příchuť pečeného hovězího“.

„Chuť je nejdůležitější věc, aby se kultivované maso přijalo jako skutečné,“ řekla CNN Millai Lee, jedna ze spoluautorek studie a doktorandka na katedře chemického a biomolekulárního inženýrství na Yonsei University v Soulu.

Aby napodobili chuť tradičního masa, Lee a její kolegové znovu vytvořili příchutě vytvořené během Maillardovy reakce – chemické reakce, ke které dochází mezi aminokyselinou a redukujícím cukrem, když je přidáno teplo, což dává burgeru lahodnou spálenou chuť.

Dělají to tak, že do hydrogelu na bázi želatiny zavedou přepínatelnou aromatickou sloučeninu, aby vytvořili to, co se nazývá funkční lešení, které Lee popisuje jako „základní složení kultivovaného masa“.

Univerzita Jinqi Hong/Yonsei Vědci napodobili chuť tradičního masa tím, že znovu vytvořili příchutě produkované během Maillardovy reakce, což masu dodává spálenou chuť.

Aromatická sloučenina, která se skládá z jedné aromatické skupiny a dvou vazebných skupin, zůstává v lešení, dokud se nezahřeje. „Vstoupí do akce“, když se vaří po dobu pěti minut při 150 stupních Celsia (302 stupňů Fahrenheita), přičemž uvolňuje chuť masa v opakování Maillardovy reakce, řekl Lee.

Protože kultivované maso ještě není poživatelné, vědci použili elektronický nos, který „napodobuje lidský čichový systém,“ řekl Lee, aby otestovali vůni kultivovaného masa a zjistili, jak je ve srovnání s konvenčním masem.

V této studii se výzkumníci zaměřili na přidání „masových“ a „slaných“ příchutí, řekl Lee, ale chuťový faktor by mohl být také upraven tak, aby zahrnoval další příchutě – jako je například tuk, který pochází ze šťavnatého primárního žebra.

Výzkum se zaměřil na vědu, která stojí za chutí masa vypěstovaného v laboratoři, nikoli na komercializaci procesu, a proto vědci použili nepoživatelné materiály. Věří však, že tuto strategii lze aplikovat na tradiční potraviny, řekl Lee.

Plánují také snížit množství živočišných produktů používaných v procesu, včetně hydrogelů na bázi želatiny, aby pracovali na výrobě masa pěstovaného v laboratoři, které je téměř zcela bez materiálů živočišného původu.

Univerzita Jinqi Hong/Yonsei Vzhledem k tomu, že kultivované maso ještě není poživatelné, vědci použili elektronický nos k testování pachů kultivovaného masa a srovnání s konvenčním masem.

Chov hospodářských zvířat je zodpovědný za 6,2 miliardy metrických tun oxidu uhličitého, které se ročně dostanou do atmosféry, Podle údajů Organizace spojených národůTo představuje asi 12 % celkových emisí pocházejících z lidské činnosti. Produkce hovězího masa je uhlíkově nejnáročnější.

Kultivované maso je však umístěno jako alternativa hovězího masa šetrná ke klimatu Některé studie Někteří říkají, že jeho potenciální dopad na životní prostředí může být přehnaný a závisí na nalezení méně energeticky náročných výrobních metod.

„Maso vypěstované v laboratoři má obrovský potenciál přispět k udržitelným dietám, ale jeho chuť je pravděpodobně jen malou složkou toho, jak je úspěšné,“ řekla Jennifer Jacquet, profesorka environmentálních věd na University of Miami, která se na tomto procesu nepodílela. výzkum.

„Velká část toho, zda se maso vypěstované v laboratoři stane přijatelným nebo rozšířeným, závisí na akcích mocných masných a mléčných společností,“ řekla CNN.

Potraviny vzhůru nohama Kultivované kuře Upside Foods, které je nyní k dispozici v USA.

Ve Spojených státech se již objevil odpor. V květnu to oznámil guvernér Floridy Ron DeSantis Zákaz prodeje laboratorně vypěstovaného masa ve státě v tom, co řekl, byla snaha chránit farmáře a farmáře.

„Florida dnes vzdoruje plánu globální elity přinutit svět jíst maso vypěstované v Petriho misce nebo hmyz, aby dosáhla svých autoritářských cílů,“ uvedl tehdy DeSantis v prohlášení.

Ale jinde ve Spojených státech je možné získat kuře vypěstované v laboratoři, i když ještě ne hovězí.

V roce 2023 dal USDA zelenou dvěma společnostem – Good Meat a Upside Foods –, aby začaly prodávat produkty z farmového kuřecího masa a staly se tak po Singapuru druhou zemí, kde si spotřebitelé mohou tyto produkty zakoupit.

Společnosti Jejich kuřata se poprvé objevila v luxusních restauracích ve Spojených státech minulý rok.

V květnu se Huber’s Butchery v Singapuru stalo prvním maloobchodním prodejcem, který prodával pěstované maso, drcené kuřecí maso Good Meat vyrobené z pouhých 3 % kultivovaného masa. Zbytek jsou rostlinné složky. Podle webu Dobré maso.

Nyní, když výzkumný tým v Jižní Koreji našel kousek skládačky, jak zlepšit chuť masa vypěstovaného v laboratoři, je další výzvou zkombinovat tuto chuť s kultivovaným masem, které lépe napodobuje vzhled a texturu skutečného masa – a růžová želatinová hmota se na seznam pravděpodobně nedostane.