Jihoafrické volby: První výsledky naznačují, že země je na cestě k největší politické transformaci od apartheidu

První výsledky z Volby v Jižní Africe Průzkumy veřejného mínění naznačují, že vládnoucí Africký národní kongres může poprvé za 30 let ztratit většinu.

S výsledky z 22 % volebních místností dostupnými v 16:00 místního času, podpora ANC činila 43,5 %.

Údaje z volební komise v zemi ukázaly, že oficiální opoziční strana, Demokratická aliance, získala 24,7 % hlasů, zatímco krajně levicová strana Economic Freedom Fighters, odštěpená strana Afrického národního kongresu, získala 8,9 %.

Respektovaná výzkumná skupina Podobně jako CSIR ANC vyhrálo méně než 45 % celostátních voleb ve čtvrtek v polovině dopoledne.

Představitelé Nezávislé volební komise zdůraznili, že oficiální sčítání hlasů může trvat několik dní a že některé větší volební okrsky mohou trvat déle.

Chris McGrath/Getty Images Lidé sledují živé výsledky hlasování na celostátní výsledkové tabuli v Národním výsledkovém centru nezávislé volební komise dne 30. května 2024 v Johannesburgu v Jižní Africe.

V posledních volbách se výsledky z venkovských oblastí – kde má ANC hlavní bašty – objevily později, což podpořilo výsledky strany.

Po sečtení všech hlasů, pokud ANC zůstane pod 50 %, bude nucena vstoupit do koalice s jednou nebo více stranami. V závislosti na tom, jak nízká je jeho podpora, možná bude muset uzavřít dohodu s jednou z větších opozičních stran, jako je DA nebo EFF, aby zůstal u moci.

Další odštěpenecká strana ANC, Umkhonto Wesizwe, vedená bývalým prezidentem Jacobem Zumou, se zdá být v KwaZulu-Natal, východní pobřežní provincii, kde se nachází Durban, na dobré cestě. V 10:00 místního času tam měl 42,3 % hlasů ve srovnání s 20,1 % pro ANC.

Zuma – zuřivý kritik současného vůdce ANC a jihoafrického prezidenta Cyrila Ramaphosy – byl nucen… Odstoupení z pozice lídra v roce 2018 V roce 2021 si krátce odseděl ve vězení za pohrdání soudem. Bylo mu 82 let Brání mu kandidovat do parlamentu Minulý týden poté, co tamní ústavní soud rozhodl, že od konce jeho trestu muselo uplynout pět let. Jeho tvář však na volebním lístku zůstala.

Jihoafrická volební komise má podle zákona sedm dní na to, aby oznámila konečné výsledky. Obvykle je to však oznámeno dříve. Jako konečný termín pro výsledky komise letos stanovila neděli 2. června.

Pokud ANC ztratí většinu, bude mít po zveřejnění konečných výsledků 14 dní na sestavení nové vlády, než se sejde nový parlament k volbě prezidenta země.