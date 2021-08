Jesse Waters: Trump zabil teroristy a Joe Biden od nich přijímá rozkazy

Prezident Biden očividně povoleno Taliban Chcete -li využít výhod Spojených států, “pětJesse Waters, spoluhostitel, se ve středu hádal.

Waters uvedl, že hlavním rozdílem mezi zahraničněpolitickými přístupy Bidena a Donalda Trumpa je schopnost bývalého prezidenta prosadit dominanci, zatímco současný vrchní velitel se zřejmě obává hrozby terorismu.

Zdůraznil, že „děkuje Talibanu za to, že umožnil Američanům přístup na letiště, a Američané byli na cestě na letiště zmláceni“. „Nechápu, jak to teď probíhá. Chci říct, řekni, co chceš o Trumpovi, alespoň Trump zabil teroristy. Joe Biden dostává rozkazy od teroristů.“

Muž a jeho rodina uvízlí v Afghánistánu varují, aby Talibanu nedůvěřovali

Waters poznamenal, že Bidenova zkreslená strategie odchodu bude i nadále zatěžovat jeho i zbytek USA po zbytek jeho prezidentství.

„Joe Biden si vybral krizi jako rukojmí,“ řekl. „Myslel si, že je to nejlepší volba. Řekl, že termín neprodloužíme. Říká, že nebudeme pátrat a zachraňovat. Takže po Joe Bidenovi to půjde po zbytek jeho funkčního období. Jimmy Carter měl jen roční krize rukojmí. Joe Biden bude mít tři roky krize. „Rukojmí. Nechápu, jak to může přežít.“

Podle Waterse je Bidenovo stažení největší vojenskou „chybou“ v historii a z hlediska „taktického ponížení“ se řadí mezi jedny z největších katastrof v historii, včetně Pearl Harboru.

„A teď trochu obviňuje Američany, kteří tam stále jsou, že nebyli zachráněni,“ řekl. “[Biden says] Vrátíme každého, kdo chce odejít. Kdo chce zůstat? “

Spoluorganizátorka Dana Perino sdílela frustraci administrativy z negativního mediálního pokrytí Bidenova jednání s Afghánistánem. USA a Spojené království mezitím v úterý uspořádaly zvláštní zasedání, kde Britové diskutovali o bezpečném odchodu svých občanů z Afghánistánu a USA vyjednávaly nesouvisející rozpočtové výdaje.

„Afghánistán byl jen nápad,“ řekl Perino.