Jeffrey Herlings na MXGP České republiky 2024

V jedné fázi byl Herlings 30 sekund za vedoucím hráčem, a když zajel nejlepší časy na kolo závodu, byl o deset sekund blíž k cíli. Málem předjel třetího Calvina Vlaanderena, ale došel mu čas a výkon.

Navzdory výsledku 1:4 můžete snadno namítnout, že to byl jeden z jeho nejlepších výkonů od jeho senzační mistrovské sezóny 2021, a zatímco má nemožný cíl dohnat Gajzara o vedení šampionátu, po dnešku byste měli. Věřte, že všechno je možné. Když jsme dělali rozhovor s Herlingsem po jeho vítězství na Lomboku II, zeptali jsme se ho, jestli by se mohl dostat do role, a on nám řekl, že pokud dokáže porazit Loket, je to velmi možné. V Česku sice nevyhrál, ale o Herlingsovi není pochyb.

MXLarge: Řekněte nám o svém víkendu.

Jeffrey Herlings: Dnes jsem se cítil jako své staré já před několika lety. Stále se zlepšuji a tyto tratě pro mě nejsou jednoduché. V první jízdě jsem šel z páté na první a ve druhé jsem chtěl udělat další prohlášení, ale pokazil jsem to; Možná až příliš sebevědomý. Z mrtvých na poslední 13. jsem někomu narazil zadní kolo a musel jsem to předělat. Tempo bylo dobré, kondice dobrá, ale štěstí dnes nebylo na mé straně. Takže to není skvělé, není to špatné a vyhrát 200. moto bylo skvělé. Nikdo jiný této částky nedosáhl. Zbývá sedm závodů a těším se na další.