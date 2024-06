Jedna fáze spánku se zdá být zásadní pro snížení rizika demence: ScienceAlert

Vaše riziko demence se může zvýšit s přibývajícím věkem, pokud nemáte dostatek pomalého spánku. Studie z roku 2023 zjistila, že lidé starší 60 let měli o 27 procent vyšší pravděpodobnost rozvoje demence, pokud ztratili jen 1 procento tohoto hlubokého spánku každý rok.

Pomalé vlny spánku Je to třetí fáze lidského spánkového cyklu, která je dlouhá 90 minut a trvá asi 20-40 minut. Je to nejklidnější fáze, protože mozkové vlny a srdeční frekvence se zpomalují a krevní tlak klesá.

Hluboký spánek posiluje naše svaly, kosti a imunitní systém a připravuje náš mozek na vstřebávání více informací. V roce 2023 výzkum zjistil, že jedinci se změnami v mozku souvisejícími s Alzheimerovou chorobou dosahovali lepších výsledků v testech paměti, když spali s pomalými vlnami.

„Spánek s pomalými vlnami nebo hluboký spánek podporuje stárnutí mozku mnoha způsoby a víme, že spánek zvyšuje odstraňování metabolického odpadu z mozku, včetně usnadnění odstraňování bílkovin, které se hromadí při Alzheimerově chorobě.“ Řekl Neurovědec Matthew Pace z Monash University v Austrálii.

„Doposud jsme si však nebyli jisti rolí pomalého spánku při rozvoji demence. Naše zjištění naznačují, že ztráta spánku s pomalými vlnami může být ovlivnitelným rizikovým faktorem demence.“

Pacey a kolegové z Austrálie, Kanady a Spojených států zkoumali 346 případů Framingtonova srdeční studie Účastníci dokončili dvě studie nočního spánku mezi lety 1995 a 1998 a mezi lety 2001 a 2003, s průměrem pěti let mezi testovacími obdobími.

Tato komunita založená kohorta, která v době studie z let 2001–2003 neměla žádnou anamnézu demence a v roce 2020 měla více než 60 let, poskytla výzkumníkům příležitost podívat se na vztah mezi dvěma faktory v průběhu času porovnáním datových souborů ze dvou hloubkové spánkové studie měřící spánek mezi účastníky pak budou sledovány až do roku 2018.

„Použili jsme je, abychom prozkoumali, jak se pomalý spánek mění se stárnutím a zda změny v podílu pomalého spánku jsou spojeny s rizikem rozvoje demence v pozdějším věku i po 17 letech.“ Řekl Tempo.

Během 17 let sledování bylo mezi účastníky zaznamenáno 52 případů demence. Hladiny spánku s pomalými vlnami zaznamenané ve studiích spánku byly také zkoumány na souvislost s demencí.

Obecně bylo zjištěno, že jejich míra spánku s pomalými vlnami klesá od 60 let výše, přičemž tato ztráta vrcholí mezi 75. a 80. rokem a poté se vyrovnává.

Porovnáním první a druhé spánkové studie účastníků výzkumníci objevili souvislost mezi každým procentním poklesem pomalého spánku za rok a 27procentním zvýšeným rizikem demence.

Toto riziko se zvýšilo na 32 %, když se zaměřili na Alzheimerovu chorobu, nejčastější formu demence.

Studie Framington Heart Study měří více bodů zdravotních údajů v průběhu času, včetně ztráty objemu hipokampu (časné známky Alzheimerovy choroby) a běžných faktorů, které přispívají ke kardiovaskulárním onemocněním.

Nízká hladina zpomaleného spánku byla spojována se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění, užíváním léků, které mohou spánek ovlivnit, a rozvojem kardiovaskulárních onemocnění. APOE ε4 genCož je spojeno s Alzheimerovou chorobou.

„Zjistili jsme, že genetický rizikový faktor pro Alzheimerovu chorobu, ale ne velikost mozku, byl spojen se zrychleným poklesem pomalého spánku,“ říká Pais. Řekl.

Ačkoli se jedná o jasné asociace, autoři poznamenávají, že tento typ studie neprokazuje, že ztráta spánku s pomalými vlnami způsobuje demenci, a je pravděpodobné, že mozkové procesy spojené s demencí vedou ke ztrátě spánku. Aby byly tyto faktory plně pochopeny, je zapotřebí další výzkum.

Mezitím můžeme rozhodně upřednostnit dostatek spánku, protože je důležitý nejen pro posílení paměti. Existují také kroky, které můžete podniknout, abyste zvýšili své šance na získání důležitějšího spánku s pomalými vlnami.

Studie byla zveřejněna v JAMA Neuroscience.

Předchozí verze tohoto článku byla zveřejněna v listopadu 2023.