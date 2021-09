Jediné tři CM hinduistického (nerozděleného) Paňdžábu

Pokud to zvolí Kongres Sunil Jakkar Jako další hlavní ministr Paňdžábu bude teprve čtvrtou hinduistickou tváří v čele státu od roku 1947 a první po roce 1966, kdy došlo k reorganizaci států Patiala a Východní Paňdžáb (PEPSU) a vyřezání Haryany, čímž byl Paňdžáb vytvořen jako většinový sikhský stát. Všechny tři předchozí hinduistické CM – Gopi Chand Bhargava, Bhim Sen Sachar a Ram Kishan – pocházejí z Kongres Hrála důležitou roli v indickém boji za svobodu.

Gopi Chand Bhargava

Byl prvním vojenským náčelníkem nerozděleného Paňdžábu od srpna 1947 do dubna 1949. Funkci zastával znovu od října 1949 do června 1951 a poté krátce v červnu a červenci 1964. Absolvoval MBBS z Láhauru. On a jeho bratr Pandit Thakur Das Bhargava založili „Vidya Pracharini Sabha“ a podíleli se na boji Indie za svobodu.

Bhim Sen Sachar

Byl členem kabinetu v Paňdžábu od dubna do října 1949, od dubna 1952 do července 1953 a poté od července 1953 do ledna 1956 a byl prvním zvoleným zástupcem v Paňdžábu (v roce 1952), vyhrál z města Ludhiana na jihu . Uprostřed obvinění z korupce a konfliktu se svými kolegy z kabinetu byl nucen jednou v červenci 1953 odstoupit, ale brzy byl znovu přísahán. Narodil se v Péšávaru (nyní v Pákistánu) a připojil se k němu Indický národní kongres během boje za svobodu. Po rozdělení také strávil nějaký čas v Pákistánu, ale později se přestěhoval do Indie.

Ram Kishan

Narodil se v Jangu, nyní v Pákistánu a později se přestěhoval do Jalandharu. Ve státě Paňdžáb byl od července 1964 do července 1966, kdy musel odstoupit. Sdružení Paňdžáb Byla rozpuštěna, aby reorganizovala stát a vytvořila Haryanu. Další hinduistickou tváří byl Paňdžáb CM. Kvůli jeho přínosu pro indický boj za svobodu dostal čestný titul „Soudruh“. Vedoucí veteránského kongresu v Jalandharu si ho pamatovali jako populárního vůdce, který většinou jezdil na kole.