Jeden z prvních hráčů, který dokončil nájezd Vault of Glass Destiny 2, byl po odhalení nevhodného uživatelského jména zakázán • Eurogamer.net

Bungie zablokoval jednoho z prvních hráčů, aby dokončil aktualizovaný raid Vault of Glass poté, co se jeho uživatelské jméno objevilo na první stránce hlášení raidu na světě.

Zatímco Clan Elysium byl prvním týmem na světě, který dokončil nový nájezd za 1 hodinu 43 a 55 sekund, tým 2 byl uveden v První na světě Na stránce, která ukončila útok za dvě hodiny, 24 a 16 minut, je uvedeno pouze pět jmen.

Je to proto, že šestá osoba, která používá hráčskou značku #BlackLivesDontMatter, byla zablokována a odstraněna ze seznamu později.

To porušuje náš kodex chování. Příslušný hráč bude zabanován. Nezapomeňte nahlásit všechny podobné názvy i na úrovni platformy. – dmg04 (@ A_dmg04) 22. května 2021

Poté, co byl informován o jménu, řekl senior komunitní manažer Dylan Gaffner: „To porušuje náš Kodex chování“ a potvrdil: „Dotyčný hráč bude zakázán.“ (Díky, počítačové hry).

Hráč se však později na urážku zdvojnásobil a znovu změnil název svého profilu Steam, tentokrát na „Přestaňte plakat, nedělají to.“

ICYMI, První oficiální chuť Destiny 2 dorazí na crossplay příští týden, Pak Náhodné se nedávno zaplo a znovu vyplo. Od 25. do 27. května Bungie vydá jedinečný beta seznam skladeb od Vanguard Strikes, aby experimentoval s tím, co funguje, a zjistil, co ne.

Zúčastnit se může kdokoli na PlayStation, Steam, Xbox a dokonce i na Stadii. Přehrajte tři hity v seznamu skladeb a získáte speciální logo pro svůj problém, i když pro tuto aktivitu ještě nebudete moci přidat přátele ani sestavit hasičské týmy.