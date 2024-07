Je to klíč k chybějící hmotě ve vesmíru?

Nedávné studie podnítily obnovený zájem o koncept Dysonových sfér, teoreticky masivních struktur, které by mohly využít energii celých hvězd.

Tato zajímavá myšlenka vedla některé vědce ke spekulacím, zda by takové struktury mohly vysvětlit chybějící hmotu ve vesmíru. Navzdory vzrušení však mnozí odborníci zůstávají skeptičtí ohledně existence Dysonových koulí a jejich role při vysvětlování astronomických jevů.

Koncept koulí Dyson

nápad Dysonovy koule Poprvé to navrhl fyzik Freeman Dyson V roce 1960 se Deason inspiroval sci-fi knihou The Star Maker od Olafa Stapledona. Navrhl, že pokročilá mimozemská civilizace by mohla kolem svých hvězd vybudovat masivní struktury k zachycení sluneční energie.

Tyto struktury, zatímco blokují viditelné světlo z hvězdy, ho vyzařují Infračervený„Toto může být jen obyčejná astrofyzikální teorie,“ řekl astrofyzik a vědecký spisovatel Dr. Ethan Siegel a zdůraznil potřebu mimořádných důkazů na podporu existence tak masivních struktur.

Koncept získal významnou pozornost s objevem… Tajemná hvězda KIC 8462852, známá také jako Boyajianská hvězda, vykazovala nepravidelné a velké poklesy jasnosti. Někteří spekulovali, že to mohlo být způsobeno neúplným Dysonovým míčem, i když to zůstává nepotvrzené.

Chybějící hmota ve vesmíru

Astronomy to mátlo už dlouho Chybějící blok Ve vesmíru existují dva typy chybějící hmoty: Temná hmotakterá je nezbytná pro vysvětlení gravitačního chování galaxií, a Běžná záležitostSkládá se především z vodíku a helia, kterých se na základě současných pozorování jeví jako nedostatek.

zatímco Temná hmota Předpokládá se, že vesmír je tvořen exotickými částicemi, ale chybějící běžná hmota zůstává záhadou. Někteří navrhli, že za to mohou masivní vlákna plynu táhnoucí se mezi galaxiemi.

Mohou za ztracenou hmotu koule Dyson?

Navzdory fascinující povaze Dysonovy kouleTyto teorie pravděpodobně nevysvětlují chybějící hmotu ve vesmíru. Úplné Dysonovy koule, které by zcela obklopily hvězdu, jsou považovány za nepraktické kvůli obrovskému množství potřebné hmoty a gravitační nestabilitě, s níž by se takové struktury setkaly.

I kdyby byly postaveny, tyto oblasti by s největší pravděpodobností byly velmi tenký A nestabilní, což ho činí nerozumným. A nejrozumnější je Swarms nebo Dysonovy kroužkySítě satelitů, které shromažďují sluneční energii a obíhají kolem hvězdy. Tyto struktury by zachytily pouze malý zlomek světla hvězdy, což by usnadnilo jejich stavbu, ale je nepravděpodobné, že by vysvětlily chybějící hmotu. Pokud jsou navíc takové roje běžné, mělo by být možné detekovat jejich infračervené záření dalekohledy jako např. James Webb Space Telescope (JWST)Nebyl však nalezen žádný důkaz, který by naznačoval jeho rozšířenou distribuci.

Závěrečné postřehy a skepse

Nedávná studie publikovaná v Měsíční oznámení Královské astronomické společnosti byl nahlášen Objevte sedm hvězd Tyto hvězdy mají neobvyklé tepelné podpisy, které mohou naznačovat přítomnost Dysonových koulí. Tyto hvězdy, které se nacházejí 1 000 světelných let od Země, vykazují tepelné podpisy, které dosud nelze plně vysvětlit.

Mnoho odborníků však zůstává skeptických. Dr. Jana Levine, teoretická kosmoložka na Barnard College, navrhla, že tyto podpisy mohou být způsobeny… Přírodní astrofyzikální jevy Jako jsou srážky planet nebo mladých hvězd s okolním materiálem. „Tepelné podpisy jsou tak obecné povahy, že mají daleko k nezvratným důkazům a existuje mnoho možných přirozených vysvětlení,“ řekl Levin Salonu.

Astrofyzik Dr. Eric Zachrisson, jeden ze spoluautorů studie, vyjádřil tuto skepsi a poznamenal, že zatímco tyto hvězdy jsou nejlepšími kandidáty na… Dysonovy koule Dosud jsou věrohodná i další vysvětlení, jako je prach z kosmických událostí nebo zdroje pozadí. „Jsou to nejlepší kulové filtry Dyson, se kterými jsme se dosud setkali, ale to neznamená, že jsou to koule Dyson, nebo dokonce, že koule Dyson jsou nejpravděpodobnějším vysvětlením jevu, který vidíme,“ říká Zachrisson. .

Vědecká hodnota výzkumu

Přes pochybnosti, hledání Dysonovy koule Tato studie má velkou vědeckou hodnotu. Podporuje zkoumání nekonvenčních myšlenek a podporuje interdisciplinární výzkum, který kombinuje astrofyziku, historii a další obory. Může to být potenciální objev Podivné obří stavby To by byl převratný úspěch, který by změnil naše chápání vesmíru a existenci vyspělých mimozemských civilizací.

„Co může být vzrušujícího a děsivějšího než objevování mimozemského života?“ zeptal se Levin a zdůraznil, jak je důležité zachovat otevřenou mysl a zároveň zachovat vědeckou přísnost. Dr Siegel dodal: „Je důležité mít otevřenou mysl a je snadné pochopit, proč nás vzrušují i ​​ty nejbláznivější možnosti, ale bez silnějších důkazů je to jen další příklad toho, jak se lidé vzrušují tím, co je jistě spravedlivé pro něj velký, bezcenný burger.“

Na závěr, zatímco Dysonovy koule Tyto masivní struktury zůstávají atraktivním teoretickým konceptem, ale jejich existence jako řešení chybějící hmoty vesmíru je vysoce nepravděpodobná. Pokračující hledání těchto masivních struktur však nadále inspiruje vědecký výzkum a snahu porozumět vesmíru.