„Je to jako jít do lázní.“ Brankář Leafs Ian Scott uklidňuje každý záhyb, který zavolá domů

Ian Scott má větší potíže dostat se do profesionálních řad než většina ostatních.

Po impozantní juniorské kariéře v Prince Albert, Sasku, pokračující zranění – a poté COVID -19 – zabránily jednorázovému světovému brankáři v jakémkoli pokroku. Na trenéra Toronta Marleys Grega Moora ale přesto imponuje.

“Jednoho dne jsem mu řekl, jak moc se mi líbí být na síti, jen díky jeho energii a přítomnosti,” řekl Moore. „Je to jako jít do lázní. Je to tak tiché, chladné a sebrané.

“Dává dobrou energii hráčům před sebou. A obvykle, když máte tuto neustálou energii, hráči hrají lépe.”

Scott, který byl vybrán ve čtvrtém kole v draftu 2017, je jedním ze tří brankářů v javorové listy Soupiska pro turnaj juniorů, který začíná ve čtvrtek proti Columbusu v Traverse City v Michiganu.

Převážnou část povinností dostanou Scott a Eric Calgrenovi, kteří byli v roce 2015 draftováni státem Arizona na čísle 183. Na výletě je i Keith Petrozzelli, který loni hrál univerzitní hokej.

Dvaadvacetiletý hráč odehrál loni v AHL jeden zápas, z toho pět v ECHL. Kromě toho nehrál od 21. května 2019, kdy mistr WHL Prince Albert Raiders prohrál s Guelphem a byl vyřazen z Anniversary Cupu. Zranění stehna, vyžadující operaci a rehabilitaci, ho stálo celou sezónu. Utrpěl také relaps COVID.

„Minulý rok to bylo trochu šílené, vzestupy i pády, psychicky i fyzicky,“ řekl Scott. „Takže jsem rád, že jsem zase zpátky na ledě, abych mohl znovu soutěžit, a právě odtud odcházím.“

Jeho mentální rozhled-o tom klidném Moorovi připomínajícím lázně-mu pomohl překonat drsné skvrny.

„Je důležité, abys to bral den za dnem,“ řekl Scott. “Nemůžeš se moc předbíhat. A je důležité držet se dobrých návyků a budovat svoji hru každý den.”

Může se klidně stát, že někteří hráči z tohoto turnaje budou v příští sezóně hrát za Leafs. Zdá se, že například útočník Nick Robertson na to má. Brankáři zůstávají pozadu.

“Často si myslím, že na brankáře se trochu zapomíná,” řekl Moore. “Je to pozice, která se vyvíjí o něco déle než obrana nebo útočník, pokud jde o vstup do NHL. Je to pro každého velmi jedinečné, pokud jde o to, kde je technicky a takticky. Důvěra je nejdůležitější, jen se pokusit vybudovat správnou cestu, aby získali sebevědomí, než se vůbec dokážete dostat do rámce technických a taktických kousků.

„Někdy jako hráči, i když si nejste jisti sami sebou, můžete stále chodit ven a tvrdě pracovat a bojovat ve hře. Cíl, to je trochu jiné. Z týdne na týden. Je to den za dnem. Je to osobní vždy se snaží vyhodnotit, co je pro ně v tu chvíli nejlepší “.

Scott říká, že nejde o soutěžení s ostatními brankáři o hrací čas. Jde o to být dobrým spoluhráčem a pomáhat si spolu.

“Jsme opravdu úzká skupina brankářů,” řekl Scott. “Myslím, že je důležité vědět a vědět, co pomohlo ostatním gólmanům dostat se tam, kde jsou, a také sdílet informace, které jim pomohou. Je důležité se vždy učit a vždy poslouchat, co říkají ostatní brankáři. Je to učení Zkušenosti.”

nováčkovská hodina

Kurzy pěti Maple Leafs stojí za to sledovat v NHL Rookie Championship, které začíná ve čtvrtek v Traverse City v Michiganu:

Nick Robertson: Dvacetiletý křídelník byl nejlepším hráčem v nováčkovském kempu Leafs. Má rychlost, dovednosti a střelbu hráče NHL. Hledá ho tým pro rozvoj vůdčích schopností.

Semyon der Argochintsev: Jednadvacetiletý centr neměl velký tábor, přiznal. Má mnoho stejných vlastností jako Robertson, jeho kolega z OHL Peterborough – ačkoli SDA je spíše tvůrcem hry, Robertson víc než střelcem. Tým hledá větší soudržnost.

Alex Steves: Jednadvacetiletý křídelník v táboře překvapivě vyniká jako talentovaný střelec. All -Star Conference 10 Notre Dame Big 10 má dobrý záběr a využívá jeho velikost (pět stop – 11, 185 liber) k vytvoření prostoru. READ 9. francouzský den otevřených dveří | Reuters

Joseph Duzak: Čtyřiadvacetiletý obránce vstupuje do své třetí plné sezony v organizaci. Výrobce hry pět stop 11 vyzařuje sebevědomí a je lídrem s velkou osobností. Leafs budou chtít vědět, jestli se jeho bruslení zlepšilo.