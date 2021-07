Je to český společník, když Plisková porazila krajanku Martinkovou, aby se dostala do čtvrtého kola na Court 2 – South London News

Napsal Paul Lagan v AELTC

Karolína Plíšková vs Tereza Martinková

6-3, 6-3

Karolína Plíšková porazila svou českou krajanku ve dvou setech 6: 3 6: 3 na dvorci 2 a otevřela pátý den v All England Clubu.

Jednalo se o to, kdo by mohl navzájem porazit své zřetelné forhendy a kdo by mohl přijít s mírou rozmanitých záběrů, ať už to byly mistrovské záběry, nebo průměrné křížové úsilí ve středu, které by je opustilo. Soupeř je vyčerpaný, frustrovaný a nakonec poražený.

Osmá osiva Pliskova ukázala, že má tuto odrůdu ve své zbrojnici, a to se odrazilo v relativně přímém vítězství.

Útočník pro praváky utáhl svůj nejlepší výsledek ve Wimbledonu – předtím, než ve 4. etapě vypadl z posledních dvou turnajů.

Světová jednička doufá, že v její zadní kapse v peněžence s odměnami za kariéru, která by mohla čerpat, pokud by opět selhala, doufá, že to bude její rok, kdy bude postupovat ještě hlouběji do turnaje.

Trvalo jen hodinu a 38 minut, než se rozloučila s Martinkovou, která má sílu, ale postrádá potřebnou výdrž, která vzbuzuje důvěru, když nevyhnutelně ztratí první set.

Mějte na paměti, že tam byl divák, kterému trvalo hodinu a 15 minut, než jí nalíčil obličej.

Nejsem si jistý, který z nich ukázal větší design a doslova ukázal aplikaci.

Moje peníze byly na diváka.

