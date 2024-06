Je rybí tuk prospěšný nebo škodlivý pro srdce?

Dr. Joan Manson, profesor medicíny na Harvard Medical School, řekl, že na rozdíl od většiny ostatních doplňků stravy byl rybí olej důkladně prozkoumán. Ale výsledky těchto studií byly smíšené, takže výzkumníci a lékaři stále diskutovali o tom, zda je rybí olej prospěšný pro zdraví srdce. Také odhalili, že užívání rybího tuku je spojeno se zvýšeným rizikem fibrilace síní, což je typ nepravidelného srdečního tepu.

To je místo, kde dnes stojí důkazy o výhodách a rizicích rybího oleje.

Spousta studií, ale jeho přínosy jsou nejasné

Po přečtení dopisů z Grónska začali výzkumníci hledat lidi jinde ve světě a nacházet lidi jinde ve světě Studium za studiemTi, kteří jedli ryby alespoň jednou týdně, měli menší pravděpodobnost úmrtí na ischemickou chorobu srdce než ti, kteří ryby jedli jen zřídka. v Pokusy na zvířatechDr. Dariush Mozaffarian, kardiolog a ředitel Institutu potravin a medicíny na Tufts University, řekl, že zjistili, že rybí tuk pomáhá udržovat elektrické signály v srdečních buňkách fungující správně.

„Tyto výsledky byly velmi nadšené“, řekla Dr. Christine Albertová, vedoucí kardiologie v Cedars-Sinai Medical Center v Los Angeles. Dodala, že je přirozené doufat, že lidé mohou mít stejné výhody z užívání rybího tuku ve formě doplňků výživy.

Většina klinických studií s kapslemi s rybím olejem však neuvedla žádné snížení úmrtí na srdeční choroby nebo celkových kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou infarkty a mrtvice. To byl objev Metaanalýza 2018 Shromažďuje výsledky 10 studií omega-3 zahrnujících téměř 78 000 lidí. Podobně výzkumníci neuvedli žádné celkové přínosy pro zdraví srdce pro omega-3 ve skupině 2018 zkušební Více než 15 000 dospělých s diabetem 2. typu bylo sledováno v průměru sedm let; v 2019 zkušební Více než 25 000 dospělých ve věku 50 a více let bylo sledováno v průměru po dobu pěti let; A v A 2020 zkušební verze Vysoké dávky omega-3 byly testovány u více než 13 000 lidí s rizikem kardiovaskulárních onemocnění.

„Jedna z těchto studií za druhou neprokázala vůbec žádné výhody,“ řekl Dr. Steven Nissen, kardiolog z Clevelandské kliniky, který vedl studii v roce 2020. (Jeden pokus Publikováno v roce 2018, ukázal úžasný přínos z vysokých dávek Omega-3 EPA. Ale byla široce kritizována za používání minerálního oleje, což se může stát Zvýšené riziko srdečních onemocnění(jako placebo, řekl Dr. Nissen.)