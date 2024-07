Je problém s mobilním telefonem na palubě Boeingu 787? Zde je důvod

Pokud jste letěli Boeingem 787 Dreamliner, možná jste si všimli, že váš mobilní telefon náhle ztratí signál, když nastoupíte do letadla. Ne, to není něco, co děláte, a není to vaše představivost… je to skutečné.

Boeing 787 často blokuje signály mobilních telefonů

Obecně platí, že mobilní data na letištích často nejsou dobrá. Existuje však další problém specifický pro Boeing 787, který, jak vím, zanechává mnoho lidí zmatených.

Jakmile nastoupíte do Boeingu 787, můžete si všimnout, že signál se náhle výrazně zhorší nebo se úplně ztratí. Abych to uvedl na pravou míru – není tomu tak vždy a často se o tom zmíníte. To se však děje mnohem více než u jiných letadel a je to způsobeno něčím specifickým na tomto populárním širokotrupém letadle (což potvrdili inženýři Boeingu).

Je zřejmé, že to může být frustrující. Mnoho lidí se stále snaží dělat věci v letadle, ať už jde o odesílání e-mailů z telefonu, telefonování nebo připojení k notebooku.

Co tedy způsobuje tento problém a proč je specifický pro Boeing 787? Nejsem skvělý ve vědě, ale dovolte mi vysvětlit, jak rozumím „spolehlivým“ teoriím, které jsem slyšel.

První vysvětlení, které jsem pro to slyšel, je, že Boeing 787 je vyroben z kompozitních materiálů, takže používá železné dráty k udržení své strukturální integrity. Zdá se, že tyto železné tyče interferují s celulárními signály na palubě.

Ale pak jsem slyšel další znalé lidi říkat, že to není tak úplně pravda, a že měděná síť vložená do kompozitu z uhlíkových vláken vytváří… Faradayova klecTato měděná síťovina je nezbytná proto, aby při úderu blesku do letadla neprorazilo uhlíkové vlákno.

Další vysvětlení, které jsem běžně viděl, je, že to souvisí s elektricky ovládanými okny a s tím, že na nich jsou namalované průhledné elektrody, které propouštějí světlo, ale ne rádiové frekvence, což má za následek špatný příjem buněk.

Upřímně řečeno, nevím, které ze tří vysvětlení je správné, nebo zda je pravda kombinací více faktorů. Ale co vím je, že je to velmi reálné.

Souvisí to s trupem nebo okny?

Ale co vysvětluje tento rozpor?

No, i když ani nedokážu přesně vysvětlit, co je příčinou tohoto problému, co je pro mě ještě matoucí, je to, co vysvětluje tento obrovský rozpor. Někdy letím na Boeingu 787 a nemám žádné problémy s daty a někdy letím na 787 a nemám žádné problémy s daty hodinu na zemi.

Chtěl by se někdo pokusit vysvětlit tento rozpor? Je to kvůli tomu, kde sedíte v letadle? Je to tím, že signál na slabých letištích je na 787 slabší?

Nejsem si jistý, co vysvětluje ten rozpor

minimální

Na Boeingu 787 je normální, že ztratíte signál mobilního telefonu, jakmile nastoupíte do letadla. Toto je běžný problém s trupem, okny nebo kombinací obou. Co však stále nechápu, je důvod nekonzistence.

Všimli jste si problému s mobilními daty na Boeingu 787?