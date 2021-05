Je pro vás česká gramatika obtížná? Možná máme řešení

“Čech je tvrdý.” Musíte studovat gramatiku. Výsledky musíte znát nazpaměť. Slyšel jsi to? Kolikrát? Nyní je zabaleno do vašeho mozku?

Máme pro vás dobrou zprávu. Jazyk můžete v mozku ukotvit trochu jinak.

Proč studujeme gramatické jazyky, když 95% lidí gramatiku nesnáší? Vím, proč. Protože těch 5% nadšenců gramatiky to přečte a rozhodne se stát učiteli jazyků, “říká Stephen Krashen.

Stephen Krashen je lingvista, který se posledních 40 let snaží učitelům ukázat, že gramatické vysvětlení a cvičení nefungují. Toto je bohužel způsob, jakým jsme se ve škole učili v mladém věku, takže dnes věříme, že potřebujeme gramatiku a pravidla.

Nejsme. Neučili jsme se jazyk. Chápeme to.

Jak jezdit na kole?

Děti: Školení.

Dospělí: Školení.

Jak se dozvídáme o historii?

Děti: Přečtěte si.

Dospělí: Přečtěte si.

Jak se naučíme jazyk?

Děti: Zeptejte se.

Dospělí: Ach, číst gramatiku?

Proč si myslíme, že učení jazyků by mělo být obtížné a obtížné? Samozřejmě víte, že po „Mum Rod“ musíte použít obvinění, které znamená „Krilovanaho lososa“. Jak dlouho trvalo, než jsem se to naučil? Tři týdny? Místo toho o nich přemýšlejte jako o akcích, které musíte pravidelně dělat. A „Topro Sue“? Přemýšleli jste někdy, proč „Topro“ existuje, a přemýšlíte někdy o tom, že „Sue“ je opravdu ženská? Slyšeli jste to mnohokrát a dnes jste schopni to reprodukovat.

A co je nejdůležitější, můžete to říci, protože jsou to slova, která chcete znát. Kromě toho „Krilovanaho Lososa“ bude potřebovat jen velmi málo lidí, protože Česká republika je rodná země. A co „Strose“? Já osobně bych toto slovo nikdy nepoužil. Používám „přístroj“ pro zařízení nebo „nástroj“ pro nástroj.

Co to znamená? To znamená, že zapomínáme, proč se učíme jazyk, a musíme svému učiteli říct, že se nechceme učit všechna pravidla rodiny, protože zde žijeme sami. Rádi mluvíme o alkoholu, přírodě, technologiích, každý je jiný, každý má jiné potřeby a každý dobrý učitel se dokáže přizpůsobit jakémukoli požadavku studenta. Jen se ptám!

Je na Netflixu velmi zajímavé vidět reprodukci nebo špatné rozbití plášťů? Proč trávit čas věcmi, které nás nebaví? Toto je první návrh: Naučte se český jazyk, který chcete znát.

Můj druhý návrh by pro vás mohl být zajímavější. Stephen Kraschen říká: „Jazyk získáváme jediným způsobem, jediným způsobem. Při porozumění zprávám. Říkáme tomu srozumitelný vstup. Jazyk dostaneme, když rozumíme tomu, co lidé říkají, nikoli tomu, jak to říkají, rozumíme tomu, co říkají. “

Když čteme slovní zásobu nebo gramatická pravidla nebo paralelní tabulky, dochází k „retenční iluzi“. Myslíme si, že si je budeme pamatovat, ale ne. Mozek získává tyto věci svým vlastním způsobem, podle vlastního harmonogramu, “říká.

Nejúčinnějším způsobem je získat nejsrozumitelnější informace. Požádejte o kontrolu na vaší úrovni. Sledujte česká videa na vaší úrovni. Nezapamatujte si slova a závěry nazpaměť. Získejte vstup. Získejte prostředí. Získejte českou zátěž, které rozumíte, bez použití jiného jazyka.

Takže přichází moje třetí doporučení. SlowSheek – projekt, který jsme vytvořili na doporučení Krashana – má velkou podcastovou a video knihovnu pro začátečníky, středně pokročilé i pokročilé. Jak vyzkoušet jeden z našich Kapitola podcast Začínáte s hrou na klavír? Protože jak říkám, dnes je nejlepší den se učit jazyk.