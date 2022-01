Je kýchání příznakem koronavirové choroby? Jak poznat rozdíl mezi virem, alergií a chřipkou – NBC Chicago

Je kýchání příznakem onemocnění Covid-19?

Alergici si kladou otázku, zda jejich nedávné příznaky byly způsobeny chladným prostředím, nachlazením, chřipkou nebo koronavirem.

Odborníci tvrdí, že jediným skutečným způsobem, jak znát odpověď, je testování, ale do té doby zdravotničtí úředníci říkají, že všechny potenciální příznaky je třeba léčit za předpokladu, že souvisejí s COVID.

„Pokud si myslíte, že je to nachlazení, a pokud si myslíte, že je to chřipka, je to pravděpodobně COVID,“ komisařka chicagského ministerstva veřejného zdraví Dr. Alison Arwadyová. Řekl to na tiskové konferenci koncem minulého měsíce. „Chceme, abyste zůstali doma, pokud se necítíte dobře.“

Arwady řekl, že prozatím, když případy omikronu pokračují, ti, kteří byli plně očkováni proti COVID, nemusí nutně „vážně onemocnět, mít několik dní horečku a potíže s dýcháním“, ale místo toho mají mírnější onemocnění.

„Mohli by mít pocit, že jsou nachlazení,“ řekla. „Je to dobré, protože neonemocní vážně a neohrožují zdravotnický systém, ale rozhodně to znepokojuje, protože mají potenciál přenést na ostatní.“

Informovali lékaři Některé případy takzvané „Florony“ Nebo dvojitá infekce COVIDem a chřipkou současně. Ale podle Dr. Marka Lovemana, vedoucího rodinné a komunitní medicíny v Cook County Health, neexistuje žádný jasný způsob, jak rozpoznat rozdíl mezi COVID nebo chřipkou – a žádný skutečný způsob, jak zjistit, zda máte obojí.

„Většinu těchto diagnóz provádíme klinicky,“ řekl.

Loveman řekl, že v nemocnicích se v oblasti Chicaga zvyšuje testování „nejen na COVID, ale na celý respirační panel“, ale testování na takové případy se provádí pouze tehdy, když je pacient natolik nemocný, že potřebuje lékařskou péči.

Loveman řekl, že zatímco příznaky jsou téměř totožné, mohou existovat jemné rozdíly.

„Jedna věc je, že horečka s chřipkou bývá o něco vyšší, ale to je jemné,“ řekl. Takže 101, 102 [degree] Horečka se může objevit u COVID, horečka může být o něco vyšší u chřipky, ale může být také nízká. Kromě toho, víte, kašel, bolest hlavy, ucpaný nos… ucpaná zácpa, trochu dušnost – to vše je velmi běžné u chřipky i COVIDu a myslím, že pro většinu z nás bychom ani nebyli schopen rozeznat rozdíl.“

Bolest v krku je stále hlášeným příznakem, řekl Arwady během živého vysílání na Facebooku minulý týden, zejména u menších infekcí.

„Zejména u lidí, kteří vidí tato mírná piercingová zranění, rozhodně vidíme bolest v krku jako prognostický faktor v této skupině,“ řekl Arwady.

Dříve opakovaně vyzývalo lidi, kteří mají jakékoli příznaky podobné chřipce nebo nachlazení, aby předpokládali, že mají COVID, „dokud se neprokáže opak“.

„I když je to bolest v krku, bez ohledu na to, co to je,“ řekla. „Řekl jsem to svým zaměstnancům, to je to, co dělám sám…pokud jste nemocní, nebo dokonce trochu nemocní, zůstaňte doma. Nyní více než kdy jindy platí, že jste nemocní, i když jste trochu nemocný, dokud se testem neprokáže opak. – Tohle je COVID. Takhle se s tím vypořádáme, takhle se s tím musíme vypořádat.“

Dr. Catherine Boyling, specialistka na infekční onemocnění a členka Poradního výboru pro imunizační praktiky, Řekl to NBC News V minulém týdnu se u omikronové varianty objevily jako výrazné příznaky kašel, kongesce, rýma a únava. Ale na rozdíl od delta varianty mnoho pacientů neztrácí chuť ani čich.

Dosavadní důkazy jsou podle Poehlinga neoficiální a nezakládají se na vědeckém výzkumu. Poznamenala také, že tyto příznaky mohou odrážet pouze určité populace.

Údaje z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) však ukázaly, že zdaleka nejčastějšími příznaky jsou kašel, únava, ucpaný nos a rýma.

Příznaky uvedené v CDC

Obecně mezi příznaky COVID hlášené CDC patří:

horečka nebo zimnice

kašel

Dušnost nebo potíže s dýcháním

únava

Bolesti svalů nebo těla

Bolest hlavy

Nová ztráta chuti nebo čichu

bolest krku

Zácpa nebo rýma

Nevolnost nebo zvracení

Průjem

„Tento seznam nepředstavuje všechny možné příznaky,“ říká CDC. „Prosím, kontaktujte svého poskytovatele zdravotní péče pro jakékoli další příznaky, které jsou závažné nebo vás znepokojují.“

CDC má také to, co nazývá „Samokontrola koronaviru„Umožňuje lidem odpovědět na řadu otázek, aby se rozhodli, zda by měli vyhledat lékařskou péči.

„Coronavirus Self-Checker je interaktivní nástroj klinického hodnocení, který pomůže jednotlivcům ve věku 13 a více let, rodičům a pečovatelům o děti ve věku od 2 do 12 let rozhodnout, kdy vyhledat testování nebo lékařskou péči, pokud mají podezření, že oni nebo někdo, koho znají. se nakazil koronavirem COVID-19 nebo byl v úzkém kontaktu s někým s COVID-19.“

Zde je návod, jak jej používat.

CDC vyzývá ty, kteří mají nebo mohou mít COVID-19, aby sledovali nouzové varovné signály a okamžitě vyhledali lékařskou péči, pokud zaznamenají příznaky, jako jsou:

dýchací potíže

Neustálá bolest nebo tlak na hrudi

nový zmatek

Neschopnost se probudit nebo zůstat vzhůru

Bledá, šedá nebo modrá kůže, rty nebo nehtová lůžka, v závislosti na odstínu pleti

Operátorovi můžete také oznámit, že si myslíte, že vy nebo někdo, na kom vám záleží, máte virus COVID.

U chřipky CDC uvádí následující příznaky:

Horečka nebo pocit horečky/zimnice

kašel

bolest krku

Rýma nebo ucpaný nos

Bolesti svalů nebo těla

bolest hlavy

únava (únava)

U některých lidí se může objevit zvracení a průjem, i když je to častější u dětí než u dospělých

Pokud jde o alergie, CDC poznamenává, že někteří lidé mohou pociťovat příznaky rýmy a konjunktivitidy. Mezi tyto příznaky patří: