Jaromír Jäger pozdravuje Pavilon tučňáků Jasona Zuckera

Když ve středu večer oblékli Buffalo Sabres, Pittsburgh Penguins se ukázali se svým novým dresem s logem „Reverse Retro“, který tým nosil v letech 1992-2002.

Když Jason Zucker skóroval ve čtyřhře s Evgeni Malkinem v první třetině, oslava začala od rozkvětu loga.

Žil jako Jaromír Jäger poté, co vstřelil mnoho ze 439 gólů, které vstřelil v 11 sezónách s Penguins.

Ve videu, které ve čtvrtek zveřejnil na svých sociálních sítích, Jagger vysvětlil, jak se cítil ohledně Zuckerova gesta.

Česká hokejová legenda souhlasí.

A co pozdrav, který dal Jason Zucker, když skóroval? řekl Jagger. „Četl jsem některé komentáře. Někomu se líbí. Někomu ne. Miluji to a mám pocit, že projevují velký respekt k naší době, k našemu týmu, protože jsme také měli hodně skvělí hráči.“

„Tak vám děkuji, tučňáci. Děkuji Jasone. A mimochodem, Jasone, pracuj na svém úderu, protože nebyl dost tvrdý.“

Padesátiletý hráč tuto sezónu za svůj klub v České republice nehrál, ale ani neoznámil svůj odchod do důchodu.

„Věc se má tak, že jsem teď pro svůj tým důležitější jako majitel než jako hráč,“ řekl Jagger pro NHL.com. „Takže se to může změnit za týden, může se to změnit za měsíc a já začnu trénovat. Ale bylo to pro mě důležitější, protože jsme postavili novou arénu. Na to jsem neměl čas.“

Jagger v uplynulé sezóně v 43 zápasech s kladenskými Rytíři zaznamenal osm branek a 19 bodů.