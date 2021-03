Japonské zvyky a tradice, které by měl každý cestovatel do Japonska znát

Zde je průvodce, co dělat – a čeho se vyvarovat – na základě doporučení japonských vládních organizací cestovního ruchu.

To, co mnozí cestovatelé nazývají „gejša“, se v Kjótu označuje jako „maiko“ nebo „gekko“, které je považováno za jedno z nejlepších míst v Japonsku, kde lze navštívit vyzdobené umělce.

Hodnocení emodži označují závažnost každého zločinu. Sklápění, které je v celém Japonsku nepřijatelné, se místo děkování v místním dialektu („okini“) dostává smutné tváře. Opilá jízda na kole vyhrává tři rozzlobené tváře – nejhorší hodnocení – nemluvě o možnosti trestu odnětí svobody až na pět let.

Seznam „akimahen“ (což v místním dialektu znamená „ne“) sahá od rad ohledně automatických dveří taxíku („Ujistěte se, že zaparkujete dostatečně daleko, aby se dveře mohly otevřít, aniž by vás zasáhly“) až po házení odpadků, což může mít za následek pokuta 30 000 JPY (280 USD).

Cestující by měli očekávat, že zaplatí a zaplatí v přeplněných vlacích

„Mějte však na paměti, že se nejedná o agresivní chování, ale spíše o produkt každodenního života ve městě,“ uvádí web.