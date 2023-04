Japonské hvězdy Ohtani a Sasaki dělají z českých hráčů fanoušky

Hráči se stávají fanoušky, sbírají suvenýry, shánějí autogramy a uchovávají vzpomínky – některé z nich bolestné.

Toto je společné vlákno, které prochází World Baseball Classic, když čelí soupeřům Shohei Ohtani, hvězda Los Angeles Angels a jeho japonských spoluhráčů.

Vezměme si případ kolegů z České republiky Williama Escaly a Ondřeje Satorii, jejichž tým v pondělí vypadl z WBC po prohře 8:3 s Austrálií.

Escala se v sobotu zhroutil na zem a svíjel se bolestí, když japonský nadhazovač Rookie Sasaki zasáhl levou nohu rychlým míčem 100 mil za hodinu.

21 let Sasaki je jednou z nejlepších akcí v Japonskua hodil 21 nadhozů rychlostí 100 mph nebo více proti Čechům.

Escala se mu po úderu vyšplhal na ruce a kolena, překulil se na záda, chytil ho za levou nohu a vykřikl.

Řekl, že to stálo za to.

Escala si nechal míč, který ho zasáhl, a nakonec ho podepsal, když se s ním Sasaki v pondělí setkal, aby se omluvil.

Ano, omlouvám se.

„Dal mi nějaké dobroty, spoustu různých bonbónů a podobné věci,“ vysvětlil Escala. „Pak jsem se ho zeptal, jestli by mohl podepsat míč jako vzpomínku na mě. Něco, co si nechám. Velmi cool. Něco, co si budu vážit a nikdy na to nezapomenu.“

Pro Satoriu – křestní jméno českého hráče se vyslovuje Andrei – je vzpomínka na porážku Ohtaniho na třech hřištích při sobotní prohře 10:2 s Japonskem. Ve skutečnosti zasáhl tři z prvních čtyř japonských úderů.

Satoria vyprávěla všechna tři hřiště, poslední byla změna hlíny, při které Otani málem přišel o helmu.

Satoria si míč také ponechal, ale co nedostal, byl Ohtaniho podpis na něm. Satoria řekl, že se pokusil přes klubovou obsluhu kontaktovat dvoucestnou hvězdu Angels.

„Nevyšlo to,“ řekla Satoria a vysvětlila, že žádost se možná nedostala k hvězdě Los Angeles Angels.

„Ale to je jedno,“ dodal. „Mám míč a je to opravdu skvělé.“

Satroja, který řekl, že pracuje doma jako „elektrikář“ a je amatér jako všichni čeští hráči, vzal z mohyly nečistoty a dal je do skleněné nádoby a bude hledat místo, kde vzpomínky vystavit.

„Ještě si nejsem jistý. Možná v obývacím pokoji,“ řekl. „Každý to bude chtít vidět.“

___

Sledujte japonského sportovního spisovatele AP Stephena Wadea na Twitteru na adrese http://twitter.com/StephenWadeAP

___

Pokrytí AP MLB: https://apnews.com/hub/mlb a https://twitter.com/AP_Sports