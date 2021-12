Janša proti sondě proti štěpům – EURACTIV.com

The Capitals vám přináší nejnovější zprávy z celé Evropy se zprávami z terénu poskytovanými mediální sítí EURACTIV. Můžete se přihlásit k odběru našeho newsletteru tady.

Zpráva z Facebooku: Facebook pomáhá komunitám v Evropě dělat víc. Využitím aplikací a služeb Facebooku pomáhá nizozemská skupina Young Creators Facebook Group přeměnit nápady mladých tvůrců v úspěšné nové podniky. Zjistěte více.

Evropské zprávy, které stojí za přečtení. vítejte v hlavní města od EURACTIV.

V dnešních zprávách z hlavních měst:

Lublaň

Slovinský anti-graft watchdog zahájil vyšetřování premiéra Janeze Janšy kvůli podezření ze střetu zájmů poté, co právník jako on a jeho strana byli na více než deset let jmenováni do představenstva „špatné banky“ v zemi. Přečtěte si více.

///

Jsem prezident

Lugar se setkává se svým francouzským protějškem, aby diskutoval o předsednictví Evropské unie. Slovinský ministr zahraničí Ani Lugar se ve čtvrtek v Paříži setkal se svým francouzským protějškem Jeanem-Yvesem Le Drianem, aby představil úspěchy slovinského předsednictví v Radě Evropské unie a pokračoval v práci na klíčových evropských dokumentech. Francie převezme předsednictví od Slovinska 1. ledna. Přečtěte si více.

///

Instituce Evropské unie

CoFoE může ve výboru vyvolat obavy ohledně přání občanů změnit smlouvy. Změna názvů institucí, sestavení nadnárodních seznamů a zpochybnění jednomyslného hlasování byly mezi 39 doporučeními schválenými Občanským výborem pro demokracii na konferenci o budoucnosti Evropy (CoFoE) minulý víkend ve Florencii. Některá doporučení adresovaná výboru však mohou narazit na odpor. Přečtěte si více.

///

Haag

Nizozemské konsorcium investuje 500 milionů eur do jaderné energetiky. Nizozemská vláda plánuje investovat 500 milionů eur na doplnění dalších zdrojů energie, podle dohody o alianci, která podrobně popisuje cíle koaliční vlády v oblasti obnovitelných zdrojů pro legislativní období 2021–2025. Přečtěte si více.

///

Berlín | Paříž

Schulz a Macron mají za cíl ukázat jednotu v Bruselu. Německý kancléř Olaf Schulz a francouzský prezident Emmanuel Macron uspořádali tiskovou konferenci po posledním letošním summitu EU společně. Přečtěte si více.

///

Berlín

Německo nakupuje vakcíny z Polska, Portugalska a východní Evropy. Berlín chce koupit očkovací dávky z Polska, Rumunska, Bulharska a Portugalska, aby si zajistil zásoby pro svou posilovací kampaň. Evropská komise také schválila brzké dodání 35 milionů dávek Moderny do Německa, řekl ve čtvrtek novinářům nový ministr zdravotnictví. Přečtěte si více.

///

Vídeň

Rakouská kancléřka o hodnocení EU: „Dnes jsme bitvu vyhráli“ Podle rakouského kancléře Karla Nahammera odpor země proti zařazení jaderné energie do klasifikace EU pro zelené finance přinesl své ovoce, přičemž výsledky summitu Evropské rady o kontroverzním tématu nic nenaznačují. Přečtěte si více.

///

Paříž

Ve Francii koluje 110 000 falešných certifikátů COVID-19. Ministr vnitra Gerald Darmanin řekl ve čtvrtek veřejnoprávní televizi France 2 z pěti milionů lidí, kteří ve Francii nebyli očkováni, 110 000 používá falešné certifikáty COVID. Přečtěte si více.

Spojené království a Irsko

Dublin

„Velmi velká vlna“ z přicházejícího Omikronu, varuje Taoiseach. A Do Irska se blíží „velmi velká vlna“ infekce omikronem, varoval Ir Taoiseach Micheál Martin, když se ve čtvrtek sešel národní tým pro mimořádné události v oblasti veřejného zdraví (Nphet), aby zvážil nová omezení. Přečtěte si více.

Severní a Baltské moře

Stockholm

Jaderná kontroverze po švédské premiérce na jejím prvním summitu EU. Zatímco nová švédská sociálnědemokratická premiérka Magdalena Andersenová se ve čtvrtek zúčastnila prvního summitu Evropské rady, debata o zařazení jaderné energie do klasifikace EU dominovala ve Výboru pro záležitosti EU Riksdagu. Přečtěte si více.

///

Tallinn

Ukrajinská krizová jednání připomínají „Mnichov 1938“. Přímá jednání mezi pěti největšími členy NATO a Ruskem ohledně ukrajinské krize vyvolávají v Estonsku napětí. Jednání nad hlavami malých států evokují vzpomínky na pakt Molotov-Ribbentrop mezi Sovětským svazem a nacistickým Německem. Přečtěte si více.

na jih Evropy

Madrid

Španělští zdravotníci byli pozitivně testováni na COVID-19. Zdravotnické úřady ve čtvrtek oznámily, že více než 50 zdravotnických pracovníků ve španělských nemocnicích mělo pozitivní test na COVID-19 a téměř 80 z nich je po společenských událostech v izolaci. Přečtěte si více.

///

Lisabon

Schultz chválí Portugalce Costu, vyjadřuje „absolutní důvěru“ v jeho znovuzvolení. Nový německý kancléř Olaf Schulz ve čtvrtek ocenil práci premiéra Antonia Costy a vyjádřil „absolutní důvěru“ v jeho znovuzvolení v parlamentních volbách příští měsíc. Přečtěte si více.

///

Řím

Jméno Itálie Ekonomzemě roku. Pod vedením premiéra Maria Draghiho byla Itálie Získal titul Stát roku 2021 Ekonom. Noviny chválily jeho reformy a vůdčí kvalifikaci, ale obávaly se, že pokud by se stal prezidentem, „mohl by být následován méně kompetentním premiérem“. Přečtěte si více.

Visegrád

Varšava

Proti Evropské unii ETS hrozí Polsko vetem „Fit for 55“. Ministryně klimatu a životního prostředí Anna Moskowa na čtvrteční tiskové konferenci v Bruselu uvedla, že polská vláda „podnikne nezbytné právní kroky“ k zákazu prvků balíčku Fit for 55, „které by byly v rozporu s národními zájmy a spravedlivým přechodem“. Přečtěte si více.

///

Praha

Přeci jen pomoc dětem uprchlíků? S nástupem nové středopravé vlády v pátek může Česká republika přehodnotit svůj negativní postoj k přesídlování dětí uprchlíků z horkých míst v Řecku. „Sama jsem matka a neochota pomáhat dětem z válečných oblastí je pro mě nepochopitelná a velmi citlivá,“ nastupující ministr vnitra Vit Rakochan (Stan) Sdělil České republice EURACTIV. Přečtěte si více.

Novinky z Balkánu

Sophia

Radev: Severní Makedonie by měla změnit svou ústavu. Bulharský prezident Rumen Radev v exkluzivním obsáhlém rozhovoru rozvedl důvody veta své země, které brání Severní Makedonii v zahájení přístupových jednání k EU, a navrhl způsob, jak problém vyřešit, včetně změny ústavy země. Podívejte se na video zde.

Bulharské státní zastupitelství odmítá nového premiéra vyšetřovat. Státní zastupitelství má odmítl zahájit vyšetřování Proti novému bulharskému premiérovi Kirillu Petkovovi za údajné nepravdivé prohlášení o své národnosti v oznámení prezidentovi v květnu předtím, než ho hlava státu Rumen Radev jmenovala dočasným ministrem hospodářství. Přečtěte si více.

///

Bukurešť

Prezident Iohannis je proti zvyšování daní. Rumunský prezident Klaus Iohannis vyjádřil dosavadní aktivitě vlády podporu a řekl, že hovořit o nových daních nebo zvýšení stávajících patří k běžné diskusi. Přečtěte si více.

///

Záhřeb | Sarajevo

Chorvatský prezident útočí na premiéra, že nezajišťuje práva Chorvatů v Bosně a Hercegovině. Prezident Zoran Milanovič zaslal dopis premiérovi Andreji Plenkovičovi, v němž vyjádřil svou nespokojenost a odpor ke schválené radě Závěry O rozšíření, stabilitě a procesu přidružení, protože nezaručuje práva Chorvatů v Bosně a Hercegovině jako konstitučního národa. Přečtěte si více.

///

Bělehrad

Expert: Zrušením místního územního plánu kvůli lithiovému dolu Rio Tinto se nic nemění. Valné shromáždění města Lužnica na západě Srbska ve čtvrtek zrušilo své rozhodnutí přijmout územní plán města, který by společnosti Rio Tinto umožnil otevřít lithiový důl. Rozvojový a investiční poradce Mahmoud Bochatelja uvedl, že rozhodnutí nemění územní plán republiky pro oblasti se zvláštním určením k otevření takových dolů. Přečtěte si více.

///

Sarajevo

Čínské společnosti investují do největší větrné farmy v Bosně a Hercegovině. Výstavba největšího větrného parku v Bosně a Hercegovině, kam čínské státní společnosti plánují investovat 130 milionů eur, začala na kopci Ivovik u Livna v Hercegovině nedaleko Chorvatska. Přečtěte si více.

Úředník ministerstva financí USA přijíždí do Sarajeva. Paul Ahern, úřadující náměstek ministra financí, přijel do Sarajeva v rámci návštěvy regionu, kde se setkal s ministrem bezpečnosti Silmo Cikoticem. Ahern je v regionu pro informace o hrozbách, které organizovaný zločin a korupce představují pro stabilitu a prosperitu západního Balkánu.

Ahern a Sekotich si podle prohlášení DHS vyměnili názory na účinnější sankce proti zločineckým skupinám a jednotlivcům a také na sankce, které nedávno uvalilo ministerstvo financí USA na určité společnosti a lidi v regionu za destabilizující chování a korupci. (Željko Trkanjec | EURACTIV.hr)

///

Nedotčený | Kodaň

Dánsko posílá některé ze svých vězňů do Kosova. Kosovo si pronajme 300 svých vězeňských cel k ubytování dánských vězňů, podle dohody podepsané mezi oběma zeměmi, za kterou Dánsko během příštích deseti let zaplatí 210 milionů eur.

Ministerstvo spravedlnosti v Kosovu uvedlo, že dánské instituce hodnotí situaci v kosovských věznicích pozitivně. Dohoda bude formálně podepsána 20. prosince, kdy má dánský ministr spravedlnosti Nick Hykrupp navštívit Kosovo. Heckerup řekl, že je přesvědčen, že lidská práva vězňů budou respektována v souladu s mezinárodními standardy. „V Dánsku platí stejná pravidla,“ řekl dánským médiím. (Željko Trkanjec | EURACTIV.hr)

///

Priština

Evropský parlament vyzývá k liberalizaci víz s Kosovem. Evropský parlament vyzval Evropskou radu, aby „bez dalšího odkladu souhlasila s uvolněním vízového režimu pro Kosovo“. Přečtěte si více.

///

Tirana

Albánští muži nesdílejí břemeno odpovědnosti, čímž ženy vystavují riziku chudoby. Podle údajů ze společné studie mezi INSTAT, UN Women a Švýcarskou agenturou pro rozvoj a spolupráci se pouze 0,1 % albánských mužů rozhodlo nepracovat a zůstat doma, aby převzali domácí povinnosti, ve srovnání s 11 % žen. a OSN v Albánii. Přečtěte si více.

denní program:

Německo: Německá Křesťanskodemokratická unie rozhoduje o otázce vedení / vyhlašuje vítěze Ceny Karla Velikého za evropskou jednotu v Cáchách.

Německá Křesťanskodemokratická unie rozhoduje o otázce vedení / vyhlašuje vítěze Ceny Karla Velikého za evropskou jednotu v Cáchách. Francie: Francouzští a rakouští ministři zemědělství představili v Paříži společnou iniciativu ke společnému vývoji rostlinných proteinů / V platnost vstupuje zákaz nepodstatných cest do az Velké Británie.

Francouzští a rakouští ministři zemědělství představili v Paříži společnou iniciativu ke společnému vývoji rostlinných proteinů / V platnost vstupuje zákaz nepodstatných cest do az Velké Británie. Rakousko: Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Grossi uspořádá tiskovou konferenci poté, co Írán souhlasil s povolením vstupu Karaageovi.

Šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii Grossi uspořádá tiskovou konferenci poté, co Írán souhlasil s povolením vstupu Karaageovi. Švýcarsko: Rada OSN pro lidská práva na žádost Evropské unie mimořádnou schůzi o ​​Etiopii.

Rada OSN pro lidská práva na žádost Evropské unie mimořádnou schůzi o ​​Etiopii. Spojené království: Ryanair se kvůli brexitu stahuje z londýnské burzy.

Ryanair se kvůli brexitu stahuje z londýnské burzy. Česká republika: Prezident Miloš Zeman jmenuje novou středopravou vládu.

Prezident Miloš Zeman jmenuje novou středopravou vládu. Chorvatsko : Census Bureau zveřejňuje údaje o indexech spotřebitelských cen za měsíc listopad.

Bulharsko: Bulharský premiér Kirill Petkov v Bruselu.

Bulharský premiér Kirill Petkov v Bruselu. Rumunsko: Premiér Nikolaj Siuka se setkává se zástupci místních a regionálních vlád.

***

[Edited by Alexandra Brzozowski, Alice Taylor, Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Benjamin Fox, Zoran Radosavljevic]