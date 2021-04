Jan Misac uzavírá smlouvu na základní úrovni s Montreal Canadiens

Klub Montreal Canadiens oznámil, že ve druhém kole roku 2020 podepsal smlouvu s Jeanem Misacem vybraným pro tříletou vstupní smlouvu. Tato zpráva byla oznámena v úterý ráno. Dohoda drží Mysak přes sezónu 2023-24.

Jan Misak uzavírá s Kanaďany smlouvu na základní úrovni

Osmnáctiletý obyvatel má bydliště v Litvínově v České republice. Byl vypracován s celkovým výběrem # 48 v draftu draftu do roku 2020. Jednalo se o druhý ze série výběrů, které Kanaďané měli, přičemž první použil na Američana narozeného Luka Tucha.

Mysak hrál za svůj rodný tým během sezóny 2020-21 a před příchodem do Severní Ameriky si připsal jeden průchod v 11 hrách. Reprezentoval Českou republiku také na mistrovství světa juniorů v hokeji 2021, kde v pěti zápasech zaznamenal dva góly a jednu asistenci.

Po návratu do Severní Ameriky hraje Mysak s Laval Rocket, dceřinou společností Canadiens AHL. V 13 zápasech vstřelil dva góly.

Kanaďané si dohodou Mysaku zajistili další část své budoucnosti

Mysak vypadá jako velmi slibný kousek pro světlou budoucnost Kanaďanů. V pouhých 18 letech se při svém severoamerickém profesionálním startu choval dobře. Mysak byl považován za jednu z největších krádeží vstupního draftu NHL do roku 2020, protože mnozí věřili, že bude vybrán v prvním kole. Ben Kerr z Last Word z něj v loňském draftu udělal celkově číslo 30.

Mysak hraje 200 stop tvrdě a má vynikající ránu. Má talent na hraní centra nebo křídla, nicméně, jak Ben Kerr popsal ve své zprávě o průzkumu, musí Mysak pracovat na své schopnosti bruslit. Z tohoto důvodu to v budoucnu vypadá spíše jako křídlo. Pokud však dokáže zlepšit své lyžařské schopnosti, mohl by se Mysak vyvinout na solidní pozici 200 stop na úrovni NHL. Bez ohledu na to, kam se v týmu v budoucnu bude pohybovat, má Mysak všechny nástroje, aby se stal efektivním hráčem mezi šesticí nejlepších Kanaďanů. Prozatím bude nějakou dobu trvat, než se s Lavalem rozvine u trenéra Joela Boucharda, pro Kanaďany je to však jen další část skládačky. Budoucnost je jasná pro Mysak a Canadiens.

