Jakub Negas z Duquesne naštval Česko na mistrovství Evropy

Druhák Duquesne Jakub Negas ve středu pokračoval v elitní hře v Polsku, reprezentující Českou republiku na ME hráčů do 20 let.

Negas se vrátil k silné statistice a vede tým s 20 body. Při výhře nad 2. Srbskem v osmifinále získal 11 doskoků. Velká výhra přišla poté, co se Česko trápilo ve svých prvních třech zápasech před středou a vedlo 0:3.

Jack vedl 🇨🇿 v bodování a porazil Srbsko (2) v 16. kole. 🔥20 PTS

Z pole šel 5 na 12, včetně 1 na 4 ze tříbodového rozpětí ve výhře. Negas trefil devět ze svých deseti pokusů o trestný hody a jednu střelu zblokoval. Během 31 minut a 36 sekund hry se dopustil pěti střídání.

Negas povede Česko do čtvrtfinálové bitvy proti Belgii Čtvrtek 19. července v 9:30

Negas se objevil ve 34 hrách jako nováček za Duquesne. Průměrně hrál pouhých 11 minut na zápas, ale hrál velkou roli ve dvou Duquesneových zápasech na turnaji NCAA – 30 minut a 22 minut.

Proti BYU zazářil Nečas, když šel čtyři na sedm z pole, včetně dvou na tři ze tříbodového rozpětí, za 12 bodů v rozrušeném vítězství. Jako nováček odehrál pět zápasů s alespoň sedmi body, včetně klíčového osmibodového výkonu v málo bodovaném vítězství v Atlantic 10 Championship Game nad VCU. V této hře také šel dva na tři z rozmezí tří bodů.