Jak udržet komáry mimo dosah, od insekticidů po přírodní prostředky

Komáři jsou součástí našeho přirozeného prostředí, ale nikdo nechce, aby jejich kousnutí přerušilo příjemné chvíle, které trávíme na procházkách v přírodě. na čerstvém vzduchu Nebo si užijte večerní táborák na pláži.

Existuje několik osvědčených metod, které mohou udržet komáry daleko od vás a vaší rodiny, ať už zvolíte tradiční sprej proti hmyzu nebo zvážíte přírodní alternativy. Abyste se vyhnuli neustálému svědění při bodnutí komárem, Dr. Německý pokladDr. DO, certifikovaná dermatologka a zakladatelka dermatologického centra St. Clair v Chesterfieldu, Michigan, nabízí vše, co potřebujete vědět o prevenci kousnutí komáry během této doby. Letní sezóna.

Jak udržet komáry pryč

Pokud jde o nalezení topického spreje proti hmyzu, který skutečně funguje, jsou to aktivní složky, které chcete hledat [are] DEET a pikaridin.“ Místo hubení komárů insekticidy obsahující… látka det Podle americké agentury pro ochranu životního prostředí můžete komáry udržet mimo svůj domov maskováním své přirozené vůně.

DEET, pikaridin, citronový eukalyptový olej, paramenthandiol (PMD) a 2-undecanon jsou všechny složky registrované EPA, u kterých bylo prokázáno, že Bezpečné a účinné Při použití v repelentech proti hmyzu, podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí. Jako vždy je důležité dodržovat pokyny k produktu, aby bylo zajištěno odpovědné používání, zejména při použití u malých dětí, zdůrazňuje Trigger.

Permethrin Permethrin je další insekticid, který lze použít k ošetření oděvů nebo vybavení k odpuzování komárů, když se stříká v koncentraci 0,5%. Podle Centers for Disease Control and Prevention by však permetrinové produkty neměly být aplikovány přímo na kůži.

Mezi další kroky, které můžete podniknout, abyste odradili komáry, patří:

Zkontrolujte své okolí, abyste odstranili stojatou vodu, kde komáři kladou vajíčka

Při vstupu do oblastí náchylných k komárům noste dlouhé rukávy a dlouhé ponožky

Přehodnoťte nošení těsného oblečení, jako jsou těsné kalhoty, protože komáři mohou pronikat látkou

V interiéru mějte zavřená okna a dveře

Jaký je nejúčinnější přírodní repelent proti komárům?

„Citrónový a eukalyptový olej jsou nejlepší přírodní repelenty proti komárům,“ říká Treasure. Citronový eukalyptový olej Jedna studie z roku 2016 dospěla k závěru, že tyto produkty poskytují podobnou ochranu proti komárům ve srovnání s DEET.

Nicméně „z dermatologického hlediska důvod, proč vždy váhám s používáním přírodních prostředků, je ten, že přírodní prostředky nejsou sledovány… Úřad pro kontrolu potravin a léčiv [or] Trigger upozorňuje, že Agentura pro ochranu životního prostředí varovala před používáním repelentů proti hmyzu a dodává, že přírodní repelenty mohou obsahovat konzervační látky, které mohou způsobit podráždění pokožky, vyrážky a další neočekávané problémy.

Jaký pach komáři nesnáší?

Je známo, že komáry přitahuje vůně Oxid uhličitý a zápach kůžeProto by se dalo říci, že používání přírodních parfémů k jejich odpuzování.

Kromě citronového oleje a eukalyptu existuje ještě jeden olej Přírodní parfémy Mezi esenciální oleje, které odpuzují komáry, patří citronelový olej, levandule, skořicový olej, tymiánový olej, řecký mátový olej, sójový olej, tea tree olej, geraniol a neemový olej, podle Healthline. Myšlenka těchto olejů, říká Treasure, spočívá v tom, že vůně parfému „může maskovat naši přirozenou vůni, a to může odpuzovat komáry“.

Pokud však jde o účinnost těchto typů složek při ochraně vás a vaší rodiny, „myslím, že tomu trochu zabrání, ale nejsem si jistý, zda poskytují dostatečnou ochranu.“ Nakonec je nejlepší volbou pro prevenci kousnutí komáry vybrat si produkty, které obsahují DEET nebo pikaridin, zdůrazňuje Treasure.