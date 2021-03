Jak spustit zprávu o výdrži baterie na notebooku se systémem Windows

Když mi editor řekl o zprávě o vestavěné baterii v Window, první věc, kterou jsem si myslel, bylo: “Jak jsem o tom nikdy předtím neslyšel? Také to zní velmi užitečně!” Takže jsem se podíval na průvodce to (Z Časopis o notebooku) A zkuste to. Nakonec to bylo stejně zajímavé, jak to znělo, a tak jsem si myslel, že to sdílím, pro případ, že jste také nepotkali tento šikovný a kompaktní nástroj.

Windows od instalace sleduje výkon baterie vašeho notebooku. Zpráva, kterou můžete spustit pouze se dvěma příkazy na příkazovém řádku, zobrazí, kolik cyklů jste použili na baterii a jak byly použity za poslední tři dny. Poskytne vám také obraz toho, co Windows odhaduje na výdrž baterie By měl Je kompenzován tím, čím je ve skutečnosti.

Pokud vás tedy znepokojuje stav baterie nebo si všimnete, že výdrž baterie byla v poslední době trochu delší, a zajímalo by vás, zda je to kvůli nedbalosti nebo nějakému viru ve vašem počítači, který vysává spoustu šťávy, měla by vás tato zpráva naučit.

Nejprve otevřete nástroj Příkazový řádek. Chcete-li to provést, můžete vyhledat „CMD“ v nabídce Start a kliknutím na příkazový řádek jej otevřít.

Zpráva se vytiskne jako soubor HTML, takže se chceme ujistit, že je snadné ji najít. Chcete-li to provést, zadejte:

Cd% HOMEPATH% / desktop

Tento příkaz jednoduše naviguje váš aktuální adresář na plochu, takže když vytvoříte zprávu, najdete ji tam.

Chcete-li vytvořit zprávu, zadejte:

zpráva powercfg / baterie

Spustí se nástroj powerconfig a řekne se, aby vysílal zprávu o baterii, která by nyní měla být na ploše jako soubor HTML.

Poklepáním na soubor jej otevřete ve svém prohlížeči (nebo se vás může zeptat, ve kterém programu chcete soubor otevřít, kterým bude váš prohlížeč). Nyní můžete vidět všechny roztomilé a roztomilé informace o baterii.

Jedno upozornění: můj notebook je používán a jako obecnou zásadu instaluji Windows úplně na jakýkoli notebook, který si koupím, a vyměním jej za nový. Pokud jste si právě zakoupili použitý notebook a chcete znát stav baterie, pravděpodobně budete chtít tento nástroj spustit Před Windows prohledává, protože se zdá, že počet cyklů odráží pouze to, co se stalo v aktuální instalaci systému Windows. Můj notebook je model z roku 2018 a jsem si jistý, že od té doby prošel více než 177 cykly.

I když používáte novou instalaci, můžete získat celkový pocit zdraví tím, že se podíváte na návrhovou kapacitu a poté na kapacitu plného nabití, abyste zjistili, jak se liší.

Pokud máte pocit, že jste uživatel Apple vynecháni, nebojte se: macOS vám také umožňuje přístup k některým informacím o baterii, i když zde není spousta historických dat. Chcete-li to zobrazit, přejděte do nabídky Apple vpravo nahoře a klikněte na „O tomto počítači Mac“. Poté klikněte na tlačítko „Systémová zpráva“ a v části „Zařízení“ přejděte na „Napájení“. Zde můžete vidět počet cyklů baterie, jejich jmenovité hodnoty a všechna aktuální nastavení napájení. Chcete-li zobrazit grafy využití baterie za posledních 24 hodin nebo 10 dní, přejděte do Předvoleb systému a poté na Baterie.