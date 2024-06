Jak sledovat zápas Česko vs Turecko živě: Euro 2024 zdarma

Přímý přenos utkání Česko vs. Turecko uzavírá skupinu F a skupinovou fázi mistrovství Evropy 2024 na Volksparkstadion v Hamburku. Česká republika potřebuje vyhrát, aby se kvalifikovala do osmifinále, zatímco Hilal Stars stačí jeden bod, aby se poprvé od roku 2008 kvalifikovala do vyřazovacích bojů.

Česká republika vyhrála jen jeden z posledních osmi zápasů skupinové fáze mistrovství Evropy – před třemi lety proti Skotsku 2:0 – ale to je úkol, který ve středu čeká na tým Ivana Haška. Dostali se tedy do šestnáctky a hodně bude opět záležet na hvězdném útočníkovi Patriku Schickovi, který minule vstřelil vyrovnávací gól proti Gruzii, což je jeho šestý více v historii turnaje než kterýkoli jiný český hráč od roku 1991, pokud se mají opakovat. výkon.

Mezitím by se Turecko mělo kvalifikovat jako jeden z nejlepších týmů na třetím místě i po porážce poté, co vyhrálo úvodní zápas 3:1 nad Gruzií, ale důležité je získat bod. Mladý tvůrce hry Realu Madrid Arda Guler byl překvapivě na lavičce naposledy proti Portugalsku a pravděpodobně se po porážce 3:0 vrátí do základní sestavy trenéra Vincenza Montella pro tento zápas.

Jedná se o zajímavou soutěž. Turecko porazilo dnešní soupeře již dvakrát ve finále Evropského poháru národů (3:2 v roce 2008 a 2:0 v roce 2016) a ve všech soutěžích vyhrálo poslední tři vzájemná utkání mezi oběma stranami. Gólman první volby Turecka Mert Gunuk vynechal zápas s Portugalskem kvůli zranění a bude k dispozici. Češi nemají žádné nové obavy ze zranění.

České týmy jsou přítomny za přítomnosti Antonína Baráka, Adama Hložka a Mojmíra Chytila ​​v útoku, ve středu zálohy pokračují Tomáš Souček a Lukáš Provod a na pozici pravého obránce Vladimír Coufal. Za tureckou reprezentaci nastoupí dva mladí hráči Kenan Yildiz a Arder Guler, který nebude chybět ani s Paris Yilmaz vpředu a kapitánem Hakanem Calhanogluem v základu zálohy.

Středa 26. června Startovací čas: 15:00 ET / 20:00 GMT

Přímý přenos utkání Česká republika vs Türkiye

Zápas Česka a Turecka můžete sledovat zdarma S anglickým komentářem na ITV ve Spojeném království, RTE v Irsku a na TVNZ na Novém Zélandu.

Další neanglické bezplatné streamy mezi Českem a Tureckem lze nalézt na ARD nebo ZDF (Německo), NOS (Nizozemí), TF1 nebo M6 (Francie), RTVE (Španělsko), RAI (Itálie), RTBF nebo VRT (Belgie). RTP (Portugalsko) a ORF nebo Servus (Rakousko).

Použijte VPN pro bezplatný přístup k zápasu Česká republika vs Turecko Na obvyklé streamovací službě výše, pokud jste mimo domov.

Pomocí VPN můžete sledovat jakýkoli živý přenos zápasu Česká republika vs Turecko

Jak sledovat přímý přenos zápasu Česká republika vs. Türkiye ve Spojených státech

Zápas Česká republika vs Türkiye vysílá živě FS1 v USA.

Pokrytí Euro 2024 je rozděleno mezi FOX a FS1 ve Spojených státech. Ve skupinové fázi je také 6 her, které jsou exkluzivní pro FuboTV a Vix.

Pokud hledáte FOX nebo FS1 a nemáte kabel, naše služba výměny kabelu vám poskytne okamžitý přístup. Nejvíce se nám líbí Sling a Fubo.

Oficiální vysílatelé České republiky a Turecka se shodují podle regionů

Ameriky

TSN (anglický komentář) a TVA (francouzský komentář) mají práva na vysílání tohoto zápasu v Kanadě a pro celý turnaj Euro 2024.

ESPN vlastní televizní práva na tento zápas a všechny zápasy Euro 2024 ve Střední a Jižní Americe. Velkou výjimkou je, že Globo bude vysílat zápasy Eura v Brazílii.

Asie

Všechny zápasy Euro 2024 můžete sledovat na Sony Six v Indii.

V Jižní Koreji budete ke sledování zápasů Eura 2024 potřebovat CJ Media.

CCTV a iQIYI jsou oficiálními provozovateli Euro 2024 v Číně.

Finále Eura 2024 můžete sledovat na WOWOW v Japonsku.

Fotbaloví fanoušci v Singapuru mohou sledovat Euro 2024 na SPOTV a MediaCorp.

BeIN Sports vlastní práva na vysílání UEFA Euro 2024 v regionech Středního východu a severní Afriky v Asii.

Oceánie

Optus Sport ukáže všechny zápasy Eura 2024 v Austrálii.

Afrika

SuperSport South Africa, BeIN Sport, New World TV a SportyTV Nigeria jsou hlavními vysílateli UEFA Euro 2024 v celé Africe.

Mohu sledovat zápas České republiky a Turecka zdarma? Podívejte se na svého místního vysílatele výše, ale lidé ve Spojeném království, na Novém Zélandu a ve většině Evropy mohou sledovat všechny zápasy Euro 2024 zdarma. Pamatujte, že pokud cestujete daleko od domova, můžete Použijte VPN ke sledování Euro 2024 zdarma ze zahraničí.

V kolik začíná zápas? Zápas začíná ve středu 26. června 2024 ve 21:00 místního času (Německo).. Zde jsou časy zahájení zápasů České republiky a Turecka po celém světě:

USA – 15:00 ET / 12:00 PT

Velká Británie – 20:00 GMT

Mexiko – 13:00 CST

Brazílie – 16:00 brazilského času

Střední Evropa – 21:00 SEČ

Jižní Afrika – 21:00 saúdského času

Indie – 12:30 EDT (27. června)

SINGAPUR – 3:00 singapurského času (27. června)

Austrálie – 5:00 AEST (27. června)

Nový Zéland – 7:00 novozélandského času (27. června)

Mohu sledovat zápas na svém mobilním telefonu? Většina vysílacích stanic má samozřejmě streamovací služby, ke kterým máte přístup prostřednictvím mobilních aplikací nebo prostřednictvím prohlížeče v telefonu. Můžete také zůstat informováni o oficiálních kanálech sociálních médií UEFA EURO 2024 na X/Twitter (@Euro2024) a Instagram (@Euro2024).