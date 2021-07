Jak sledovat americký basketbal proti České republice na olympijských hrách v Tokiu

zápas: USA – Česká republika (hrací skupina)

předchozí hry: USA prohrály s Francií 83: 76 a porazily Írán 120: 66. Česká republika porazila Írán 84-78 a prohrála s Francií 97-77.

Umístění: Saitama Super Arena (Japonsko)

čas: 8:00 ET – sobota 31. července.

TV / Stream: NBC /NBC Live/páv

Kliknutím sem se zaregistrujte k odběru našeho informačního bulletinu ZDARMA VŠECHNY SYRACUSE a do vaší doručené pošty budou zasílány nejnovější aktualizace ORANGE!

Jeramy Grant: Grant byl jmenován do své první soupisky pro letošní olympiádu a debutoval ve druhém zápase týmu USA proti Íránu.

„Jsem rád, že se dozvídám, že Jeramy Grant bude reprezentovat USA na olympijských hrách v Japonsku,“ uvedl basketbalový trenér Syracuse Jim Boheim ve svém prohlášení po oznámení zařazení Granta. “Na své hře tvrdě pracoval mnoho let, a to je jen bonus. Vím, že Cuse Nation bude za Jerami a týmem USA na cestě k získání zlaté medaile.”

Grant podepsal tříletou smlouvu s Detroit Pistons na offseason za 60 milionů dolarů. Odměnil Detroitu rokem kariéry. Jeho průměr v kariéře dosáhl v této sezóně v průměru 22,3 bodu a 2,8 asistence na zápas a zároveň dosáhl svého maxima v kariéře třemi hody. Grant také v průměru 4,6 doskoku a 1,1 kusu na hru při střelbě 42,9% ze země. Pořídil 17,3 střely na zápas, což je téměř dvojnásobek jeho předchozího kariérního maxima.

Grant strávil první dvě sezóny v týmu Philadelphia 76ers, poté byl ve třetím roce vyměněn do Oklahoma City Thunder. Poté strávil další dva roky s Thunder, než se vydal na roční smlouvu do Denveru. Během své poslední sezóny v Oklahoma City a jednoho roku v Denveru prokázal svou schopnost být vynikajícím obráncem a nadprůměrným přispěvatelem do útoku.

Grant dosáhl v posledním roce hry Thunder průměrně 13,6 bodu a 5,2 doskoku a 12,0 bodů s 3,5 doskoku na zápas jako nuget. Útočník vysoký 6-8, Grant také vyvinul tříbodovou střelu. Během prvních dvou sezón v NBA vystřelil 31% a 24%, ale v každém ze dvou let před kampaní 2020–21 vystřelil 39%.