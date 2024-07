Jak se zápas mezi Českem a Tureckem stal nejšpinavějším zápasem v historii evropského šampionátu

Poté, co Cenk Tosun zakončil protiútok sedm na čtyři v přestávce, hráči Turecka vstali ze svých sedadel, aby oslavili výhru 2:1, která jim zajistila kvalifikaci do vyřazovací fáze.

Věci byly chaotické, ale to byl jen začátek. Po těchto šílených událostech vydal rumunský rozhodčí Istvan Kovacs pět varování a prodloužil trest. Před 20 minutami padl rekord v počtu udělených karet v jediném zápase mistrovství Evropy.

Z osmnácti zobrazených karet bylo 16 žlutých a dvě červené. O to překvapivější je, že pět z osmnácti karet připadlo hráčům, kteří ani nebyli na hřišti.

Byl to bezesporu nejšpinavější zápas v historii evropského šampionátu. Tak, co se stalo?

Zápas začal dobře pro Čechy, kteří individuálním pressingem trápili převahu Türkiye.

Pak přišel neúspěch: žlutá karta v jedenácté minutě pro Antonína Baráka. Záložník Fiorentiny Kovacs byl řádně potrestán za zákrok s levým obráncem Ferdi Kadioglu.

To měl být pro Baracka signál, aby hrál po zbytek zápasu na jistotu a vyhýbal se nebezpečným zákrokům, ale 29letý hráč se nevzdal.

Ve dvacáté minutě, poté, co využil chytrého dotyku a uklidil míč od Ismaila Yukseka, Barak rychle obešel dva turecké záložníky poblíž půlící čáry.

Když se míč od něj vzdaloval a Hakan Calhanoglu se rychle přibližoval, Barak vystrčil levou nohu v zoufalé snaze získat míč před Salihem Ozkanem.

Ozkan vyhrál závod a Barak se postavil na nohy a nechal ho na hromadě. Poté, co dal Kovacs zpočátku výhodu Turecku, zastavil hru kvůli faulu a udělil Barakovi druhou žlutou kartu – nejrychlejší vyloučení v historii mistrovství Evropy, čímž překonal rekord bývalého francouzského obránce Erica Abidala (24 minut proti Itálii na mistrovství Evropy 2008). Mistrovství).

Toto rozhodnutí vyvolalo rozkol mezi odborníky a komentátory, přičemž Andros Townsend z britského kanálu ITV věřil, že byl vystaven tvrdému zacházení.

„Ta střela byla více matoucí. Má míč a odkopne ho,“ řekl Townsend. „Je to jeho sledování míče, co dostal tureckého hráče přes sebe. Vždy ho můžete zpomalit a zmrazit, ale nakonec má míč on.“

Hráč s Barackovými zkušenostmi by však měl vědět, že by neměl riskovat ve středu zálohy v zápase, který musí vyhrát, když už byl zapsán.

Poté, co Ozkan dostal ve 31. minutě žlutou kartu, další kartu dostal český útočník Patrik Čech, který ani nebyl na hřišti. Hráč Bayeru Leverkusen dostal žlutou kartu za nesouhlas a pokud by se kvalifikoval, zmeškal by osmifinále České republiky, protože předtím na turnaji dostal žlutou kartu.

Čech, historicky nejlepší střelec České republiky na mistrovství Evropy, dostal varování poté, co byl viděn násilně žádat, aby byl Ismail Yuksek napomenut za jeho násilný zákrok na Lukase Provoda, který se svíjel na zemi.

Yuksek získal míč poměrně čistě, ale vzhledem ke kontroverznosti druhé žluté karty Baraka měl možná pravdu.

O pár minut později dostal křídelník Juventusu Kenan Yildiz druhou žlutou kartu pro Turecko v zápase. Po předjetí krajního obránce West Hamu Vladimira Coufala ztratil Yildiz míč se středním obráncem Rubenem Hranacem. Yildiz přenechal silný blok Hranacovi, který se poněkud dramaticky převalil.

Kdyby rozhodčí neudělil Yildizovi žlutou kartu, mohlo dojít na české lavičce ke vzpouře.

Mezi tímto rozhodnutím a skutečným dramatem, které nastalo po závěrečném hvizdu, byly žluté karty pro Calhanoglua, který v 51. minutě vstřelil nádherný úvodní gól Turecka, Merta Muldura, Vitislava Jaroše, Lukase Cerfa a náhradního brankáře Ugurcana Çakira, který bude chybět. Utkání mezi oběma zápasy Turecka proti Rakousku příští úterý.

V době, kdy začala na konci zápasu časová přestávka, byl rekord v počtu karet v jednom utkání mistrovství Evropy snadno překonán (14 žlutých karet a jedna červená karta, což překonalo dosavadní rekord 10). Jenže poté, co Towson vstřelil vítězný gól, začalo drama skutečně.

Když se Česká republika vracela domů, divoké oslavy Turecka po závěrečném hvizdu se ukázaly být pro mnohé jejich hráče příliš. Hráč West Hamu Tomáš Souček jako první protestoval proti tomu, aby Orkun Kuku zvedl pěst ve středu pole.

Krátce poté vyběhli hráči a trenéři od postranní čáry na hřiště, aby se zapojili do rvačky, která vypukla poblíž půlící čáry.

Rozhodčí poté ukázal červenou kartu – druhou Českou republiku v utkání – útočníkovi Viktorie Plzeň Tomáši Çorimu, který se pustil do fyzické potyčky s Mertem Gunukem, prvovolným brankářem Turecka.

Když se rozhodčí snažil zápas kontrolovat, ukázal žluté karty Součkovi a Ardovi Gulerovi, talentovanému tureckému útočníkovi, který v minulé sezóně vstřelil šest gólů v 10 ligových zápasech za Real Madrid.

Z fotbalového hlediska tento zápas asi nebyl tak důležitý. Ale díky slavné bezpráví, které bylo svědkem, zejména v posledních okamžicích, má nyní zvláštní místo v historii mistrovství Evropy.

(Horní obrázek: Christophe Simon/AFP přes Getty Images)