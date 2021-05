Jak se Polina Porizková připravovala na Oscary s Aaronem Sorkinem

Když se Polina Porizková v neděli poprvé objevila na červeném koberci s přítelem Aaronem Sorkinem na Oscarech 2021, měla na sobě 15leté šaty vytrhnuté z vlastního šatníku.

Ale zatímco její zlaté šaty Dolce & Gabbana dokonale ladí s trendem večerních barev, 56letá žena říká, že byly vybrány z pohodlí.

“Asi před týdnem jsem byl požádán, abych se zúčastnil Oscarů, a jediné, co mohu udělat, je podívat se do šatníku a najít.” Jeden Dlouhé šaty mi stále vyhovují. A to bylo docela dost – bylo to jediné vhodné, “žertovala Porizková během rozhovoru pro Page Six Style.

Kráska narozená v Čechách měla ve svém šatníku dalšího konkurenta – ale s malým pasem 23 palců šatů by to byl obrovský stisk.

„Myslím, že nezáleží na tom, jak dobře vypadám – už se to nikdy nestane 23,“ směje se.

Polina Porizkova měla na Oscarech v roce 2021 s přítelem Aaronem Sorkinem na svém prvním vystoupení na červeném koberci 15leté šaty Dolce & Gabbana. AMPAS přes Getty Images

Stránka Six minulý pátek exkluzivně informovala, že oceňovaná módní legenda a scenárista spolu už několik měsíců potichu randí a že se poprvé představí na veřejnosti jako duo na Oscarech.

Ačkoli Sorkin, který byl nominován za nejlepší původní scénář filmu „The Trial of the Chicago 7“, Nakonec ztratilo malou sochu Emerald Fennell pro „Slibnou mladou ženu“ nezůstal udílení cen s prázdnými rukama.

“[That dress] Vypadá to, že vypadám jako ženský Oscar, “poznamenala Porizková.„ Takže, víte, pro Aarona je na konci noci něco hezkého, co si odnáší domů. “