Jak se mohlo dařit astronautům na Marsu

Pro ty z nás na Zemi vytvořilo přizpůsobení se novému normálu, jako je dlouhá doba práce z domova a narušení zaběhnutých rutin, pocit, že čas nemá žádný význam.

Astronauti zažívají jiný druh časové deformace, když cestují do vesmíru a stráví šest měsíců nebo déle životem na Mezinárodní vesmírné stanici. Z pohledu své nízké oběžné dráhy kolem Země je posádka svědkem 16 východů a 16 západů slunce denně.

12hodinové pracovní dny astronautů jsou naplánovány na pětiminutové přírůstky, protože pracují na experimentech, udržují vesmírnou stanici a provádějí běžnou údržbu a čištění.

Astronautka NASA Christina Koch, která překonala rekord v nejdelším samostatném kosmickém letu ženy, strávila ve vesmíru od března 2019 do února 2020 328 dní.

„V dlouhodobém kosmickém letu máme rčení, že je to maraton, ne sprint,“ řekl Koch Dr. Sanjay Gupta pro CNN“ Honba za životem podcast. „V mé mysli jsem to změnil na, je to ultramaraton, ne maraton.“ A ujistil jsem se, že jsem dal lidem kolem sebe vědět, že v určitém okamžiku budu pravděpodobně potřebovat pomoc a pravděpodobně se na ně budu spoléhat v různých věcech a že to nemusí být snadné každý den.“

Zatímco se připravovala na svou rekordní misi, Koch hovořila s kolegou astronautem NASA Scottem Kellym, který stále drží rekord všech dob s 340 dny ve vesmíru. Kelly připomněla Kochovi, že je zásadní, aby se sama přizpůsobila a vyjadřovala se k tomu, co potřebuje, aby se dobila. Tyto tipy a ty, které následují, platí bez ohledu na to, zda jste v nulové gravitaci nebo jste uvízli na zemi v globální pandemii.

„Máme na palubě spoustu psychologických protiopatření: videokonference s našimi rodinami, nahrávání hudby a televizních pořadů, které se nám líbí, a dokonce i pracovní den je navržen tak, aby udržely šestiměsíční misi,“ řekl Koch.

„Je skutečně na nás, abychom dali zemi (posádce) vědět, jaká jsou psychologická protiopatření, která můžeme použít k tomu, abychom udrželi někoho v provozu na špičkovém výkonu ještě déle, než jaká je typická mise.“

Jak plyne čas ve vesmíru

Dynamické události, jako jsou videohovory s rodinou, procházky mimo vesmírnou stanici nebo dokonce oslavy svátků, pomáhají posádce rozlišit jejich dny a vyhnout se časové deformaci způsobené opakováním, řekl Koch.

„I když jste opravdu zaneprázdněni, jako jsme byli my, skutečnost, že jsme neviděli nové věci, necítili nové věci (a to), že se naše smyslové vstupy neměnily, je opravdu to, co způsobilo, že se cítíte jako ten časový posun. , ona řekla. Zní to povědomě, že?

Kochová spolu s astronautkou NASA Jessicou Meir provedla první čistě ženský výstup do vesmíru v říjnu 2019. Během svého 11měsíčního pobytu na vesmírné stanici provedla Kochová šest výstupů do vesmíru a mimo stanici strávila 42 hodin a 15 minut.

Přesto v Kochových vzpomínkách na její služební cestu hrají výstupy do vesmíru mimořádnou roli v tom, co zažila. „Když si vzpomenu, v duchu jsem polovinu doby, co jsem dělal výstupy do vesmíru,“ řekl Koch. „Ale ve skutečnosti to byla taková malá část toho, co jsme udělali. Připadá mi to jako velká část, pokud jde o mé vzpomínky a zážitky, které jsem tam nahoře zažil.“

Další vzpomínka, která pro Koch vyniká, zahrnuje speciální vánoční oslavu se svými kolegy z posádky. Zhasli všechna světla na stanici a vytvořili „vesmírné svíčky“ přelepením baterek jantarovou páskou, která je rozptýlila po celé stanici, takže se skoro zdálo, že svítí světlem svíček.

„Byl to jeden den, který se cítil jako útěk před vším, dokonce nejen z vesmírné stanice, ale jen z jakéhokoli zdání toho, co představovalo normální realitu,“ řekl Koch.

Náročnost průzkumu

Mise, které dokončili Koch a Kelly, jsou jen začátek. Prodloužené mise pomáhají NASA plánovat návrat lidí na Měsíc a vyslat je na průkopnické mise na Mars.

Mise do hlubokého vesmíru přinesou extrémy, kterým astronauti nikdy předtím nečelili, včetně klesající závislosti na komunikaci s lidmi na Zemi a na tom, jak se s těmito problémy vyrovnat. sociální izolace života v cizím prostředí.

Podle NASA si během prvních misí Artemis budou astronauti vést deníky, aby zaznamenávali jejich pohodu, a nosit zařízení ke sledování spánku a cirkadiánních rytmů.

Udržování zdravého spánkového cyklu, dobrá komunikace se zbytkem posádky a zmírnění nudy a stagnace by mohlo pomoci vesmírným cestovatelům na dlouhých misích na Mars a zabránit jim v rozvoji psychiatrických poruch nebo v kognitivních či behaviorálních problémech.

Jakmile dosáhnou Marsu, budou mít astronauti také těžké, fyzicky náročné úkoly a zažijí dny, které jsou o 37 minut delší než ty na Zemi.

Lekce sebeobsluhy z vesmíru

Něco, co již pomáhá podporovat duševní pohodu astronautů na vesmírné stanici, je vesmírné zahradničení. Členové posádky uvedli, že rádi experimentují s rostlinami během jejich odstávky, vidí zeleň a dokonce mohou ochutnat čerstvou chuť svého úsilí. Poskytuje také hmatatelné spojení s jejich domovskou planetou.

Tom Williams, hlavní vědec pro lidské faktory a behaviorální výkonnostní prvek programu Human Research Program NASA, říká, že jeho zkratka „ PŘIPOJIT může pomoci astronautům bojovat proti sociální izolaci.

Dopisy znamenají komunitu, otevřenost, networking, potřeby, expediční myšlení, protiopatření a školení. Společně mohou tyto snahy pomoci budoucím vesmírným průzkumníkům začlenit péči o sebe do jejich nabitých plánů, dávat na sebe pozor a dokonce rozpoznat dopad jejich úsilí.

„Přistání na Měsíci pomohlo lidem na celém světě cítit se více sjednoceni, protože cítili pocit sounáležitosti, jednoty, se společnými nadějemi a splněnými sny,“ uvedl Williams v prohlášení.

Pro každého na Zemi, kdo má pocit, že zažívá časovou deformaci, protože pandemie pokračuje, platí stejné ponaučení.