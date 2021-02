Jak se dívat na přistání na Marsu 18. února Prostor

Přistání na Marsu Obtížný. Takže budete chtít sledovat zítra, kdy vytrvalost Předpokládá se, že (dříve známý jako březen 2020) se od té doby stane prvním umělým objektem, který přistál na Rudé planetě Insight Mars Lander v roce 2018. Od té doby to bude první Rover Zvědavost V roce 2012 sestoupil. Kvůli přistání Kráterové jezeroNachází se severně od rovníku Marsu, Perseverance nese nepřeberné množství vědeckých nástrojů pro sběr vzorků půdy a hledání známek starověkého života. Je vybaven pokročilou audiovizuální technologií, která nám umožňuje vidět a slyšet – vůbec poprvé – to, co se cítí jako dotýkat se jiného světa. Bude to vzrušující! TV NASA Živé přenosy z akce začnou zítra 18. února ve 14:15 EST (19:15) UTC); Přistane přibližně v 15:55 EST (20:55) UTC).

Kde vidět: TV NASAA YoutubeA CvrlikáníA Sociální síť FacebookA LinkedinA ŠkubnutíA Dailymotion, A Theta.

Lunární kalendáře pro rok 2021 jsou zde. Několik jich zůstalo. Objednejte si to, než vyrazíte!

Fotoaparáty a mikrofony inovativní v houževnatosti zachytí velkou část jejich os Vstup, výstup a přistání Zpracovává se. Tento proces je někdy vesmírnými inženýry označován jako Sedm minut hrůzyMnozí to považují za nejdůležitější a nejnebezpečnější součást mise.

Podle NASAInženýři očekávají, že budou upozorněni na hlavní milníky poklesu v odhadovaných časech níže. Vzhledem k vzdálenosti, kterou musí signály cestovat z Marsu na Zemi, se tyto události skutečně odehrávají na Marsu o 11 minut, což je o 22 sekund dříve, než je uvedeno níže. Přesné načasování těchto výše zmíněných památek může ovlivnit také řada faktorů, včetně charakteristik marťanské atmosféry, které je obtížné předvídat, dokud vesmírná loď již neprolétla.

– Separace fází mořeplavectví: Část kosmické lodi, která posledních šest a půl měsíce vytrvale létá – s vrtulníkem Creative Mars nasazeným na břiše – vesmírem, se od vstupní kapsle oddělí přibližně v 15:38 EST ( 12:38 PDT, 20:38 UTC). – Vstup do atmosféry: Očekává se, že sonda dosáhne vrcholu atmosféry Marsu rychlostí 19 100 kilometrů za hodinu (15 500 kilometrů za hodinu) v 15:48 EST (12:48 PDT, 20:48 UTC) koordinátor). – Špičkové vytápění: Tření z atmosféry zahřeje dno kosmické lodi na teploty asi 2 370 stupňů Fahrenheita (asi 1300 stupňů Celsia) v 15:49 EST (12:49 PDT, 20:49 UTC). – Nasazení padáku: Kosmická loď nasadí svůj padák nadzvukovou rychlostí přibližně v 15:52 EST (12:52 PDT, 20:52 UTC). Přesná doba nasazení je založena na nové technologii Range Trigger, která zvyšuje přesnost schopnosti kosmické lodi zasáhnout přistávací cíl. – Oddělení tepelného štítu: Ochranné dno vstupní kapsle se uvolní asi 20 sekund po difúzi padáku. To umožňuje vozidlu použít radar k určení jeho vzdálenosti od země a použít navigační technologii relativní k terénu k nalezení bezpečného místa přistání. – Oddělení zadního krytu: Zadní polovina kapsle pro vstup padáku bude oddělena od roveru a Jetpacku (známého jako Landing Stage) v 15:54 EST (12:54 PDT, 20:54 UTC). Ke zpomalení a odletu na místo přistání použijete Jetpack retrorocket. Přistání: Pomocí manévru jeřábem na obloze přistávací kosmická loď sníží rover na povrch na nylonových lanech. Očekává se, že kosmická loď přistane na Marsu rychlostí lidské chůze (asi 1,7 míle za hodinu neboli 2,7 km za hodinu) přibližně v 15:55 EST (12:55 PDT, 20:55 UTC)).

Rover zasáhne marťanskou atmosféru, když se pohybuje rychlostí téměř 19 000 km / h, a cestuje po obloze, protože jej zpomaluje ochranný tepelný štít. Poté v nadmořské výšce asi 1 míle (1,5 km) vystřelí podvozek své motory, zatímco nový terénní relativní navigační systém začne určovat bezpečné místo přistání. V zásadě skenuje a analyzuje terén níže, poté jej porovná s mapami ve své databázi a připraví se na přistání.

K dalšímu zpomalení vozidla bude použit padák o délce 21 stop (21 m), který způsobí, že sestoupí do plazivého Sky jeřáb Jeho mise přivést rover po silnici začíná. Sky Lift je stejný přistávací a přistávací systém, jaký používá Curiosity, a je to zcela autonomní systém navržený tak, aby poskytoval roverům jemné a jemné (snad) přistání.

Pokud jde o design, je rover velmi podobný modelu Zvědavost Aktuálně existující rover Kráter Gale, Ale má několik různých vědeckých nástrojů. Zatímco Curiosity se zaměřuje na hledání důkazů o obyvatelnosti v minulosti, což se stalo, vytrvalost hledá přímé důkazy o životě samotném. Bude to první mise od té doby Viking 1 a 2 Přistání na přelomu 70. a 80. let.

Neuvěřitelné nové kamery Perseverance zachytí spoustu celého tohoto procesu. Kamera namontovaná na zadním krytu kosmické lodi směřuje nahoru. Tím se zaznamená pohled na rozmístěné padáky, které zpomalují. Dále pod ním je kamera směřující dolů na přistávací plochu, která vyfotografuje první dotykový kontakt se Zemí na Marsu. Tato kombinace technologie nám poskytne dosud nejpodrobnější videozáznamy a fotografie, abychom mohli přistát v sousedním světě. Laurie GlazeTen, který vede divizi planetárních věd na ředitelství vědeckých misí NASA, novinářům řekl:

Budeme se moci vidět přistávat poprvé na jiné planetě.

Živý přenos záběrů však nebude, protože jsme zvyklí na události Mezinárodní vesmírné stanice a vypouštění raket ze Země. Důvodem je zpoždění přenosu dat z Marsu na Zemi, které je ještě pomalejší než staré vytáčené připojení. Ale mohli bychom zahlédnout vytrvalost na zemi pomocí Mars Reconnaissance Orbiter„Což s námi může brzy po přistání alespoň sdílet obrázky v nízkém rozlišení. Kromě toho budeme mít také živé kanály z Mission Control Center v Laboratoř tryskového pohonu NASA V Pasadeně v Kalifornii. Snapshots of the Curiosity landing left us some iconic photos (Enter Bobak Ferdowsi). Rozhodně, Koronavirus Protokoly zůstanou v platnosti v Centru kontroly mise, ale je nepravděpodobné, že i pandemie oslabí tlumení. Zástupce projektového manažera vytrvalosti Matt Wallace Ona řekla:

Nemyslím si, že by nás Covid dokázal zastavit skákáním nahoru a dolů a pěstí do pěsti. Uvidíte spoustu šťastných lidí, ať už se děje cokoli, jakmile tu věc bezpečně dostaneme na povrch.

K dnešnímu dni bylo na Marsu pouze osm úspěšných přistání: Viking 1 a Viking 2 (oba 1976), Pathfinder (1997), Duch a příležitost (oba 2004), Phoenix (2008), Zvědavost (2012) a InSight (2018) .).

Sovětský svaz je jedinou další zemí, která úspěšně přistála s kosmickou lodí na Marsu. To bylo v letech 1971 a 1973.

Na druhou stranu, jakmile se tam dostanou, mohou mise na Marsu pokračovat roky a robotická vozidla ze Země strávila roky obíháním kolem Marsu. V rámci Perseverance Mission zažije NASA vůbec poprvé něco nového; Spustí malý vrtulník ve vzduchu Marsu. Volal vrtulník chytrost. Pokusí se prozkoumat mladou planetu ve snaze zaměřit se na místa důležitá pro budoucí mise na Marsu.

NASA si vybrala kráter Jezero jako místo přistání své kosmické lodi Perseverance, a to z dobrého důvodu. Vědci se domnívají, že oblast byla kdysi zaplavena a byla domovem prastaré vodnaté delty řeky před více než 3,5 miliardami let. Kanály řeky se rozlévaly po stěně kráteru a vytvářely jezero nesoucí bahenné minerály ze svého okolí. Během jednoho nebo více těchto vlhkých období mohl v kráteru žít mikrobiální život, a pokud ano, mohly by se v jejich sedimentech vyskytovat stopy jejich zbytků. Vědci budou studovat, jak se oblast formovala a vyvíjela, hledat známky minulého života a sbírat vzorky hornin a půdy na Marsu, které by tyto známky mohly zachovat. Proces výběru místa přistání zahrnoval členy expedičního týmu a vědce z celého světa, kteří pečlivě prověřili více než 60 kandidátských míst. Ale po komplexní pětileté studii potenciálních stránek, z nichž každá má své vlastní jedinečné vlastnosti a atraktivitu, se Jezero dostalo na vrchol.

V rámci přípravy na Landing Perseverance NASA nabízí přistávací zdroje, metody zapojení a sociální příležitosti, A více. Stáhněte si plakáty, samolepky, informační listy, opravy přiřazení a další. Zaregistrujte se a zúčastněte se virtuální přistávací akce, kde se můžete spojit online s dalšími vesmírnými nadšenci a klást nejnaléhavější otázky odborníků NASA. Získejte lekce a aktivity studentů, nebo jsou k dispozici i virtuální razítka do pasu Prostřednictvím jejich webových stránek zde.

Sečteno a podtrženo: Kvůli zítřejšímu přistání v kráteru Jezero bude vozidlo Perseverance NASA mít vědecké nástroje pro sběr vzorků půdy a hledání známek starověkého života. Využije také audiovizuální technologii, která nám umožní vidět a slyšet, jaké jsou to pocity, kdy se vůbec poprvé dotkneme jiného světa. Jak sledovat živé přenosy a stáhnout si vytrvalost.

Přečtěte si více z CNET: NASA Mars Rover: Co očekávat v den přistání

Perseverance Hot Wells přistává v obchodech před orbiterem na Marsu