Jak se Alexej Navalnyj stal vůdcem ruské opozice

vůdce ruské opozice. Protikorupční aktivista. Pokus o atentát na přeživšího. vězeň.

Alexej Navalnyj Křížová výprava proti Kremlu Vyvolalo to mnoho značek.

A s očima světa, který nyní zkouší ruského prezidenta Vladimira Putina uprostřed jeho brutální invaze na Ukrajinu, Navalného poselství odporu získává novou váhu v Rusku i mimo něj, i když zůstává za mřížemi.

Říká: „Jediná věc nezbytná pro vítězství zla je, aby dobří lidé nedělali nic.“ Ozvěna slavné fráze v novém filmu CNN „Navalny“ Premiéra v neděli ve 21:00 ET na CNN a CNN+. „Takže nebuď neaktivní.“

Zde je to, co potřebujete vědět o politickém vzestupu Navalného, ​​pokusu o atentát a budoucnosti v Rusku.

Navalnyj se poprvé objevil v roce 2008, kdy začal blogovat o údajné korupci v ruských státních společnostech. V roce 2011 se stal jedním z vůdců masových protestů, které propukly po obvinění z volebního podvodu.

„Ti, kteří se zde sešli, mohou zítra vyhnat tyto zloděje z Kremlu,“ řekl Navalnyj na protestu v roce 2011.

V červenci 2013 zveřejnil své první video na YouTube, podrobný návod, jak postavit „Agitation Cube“, krabicovou stavbu stanu s jeho obrázkem vyzdobeným na boku. Klip znamenal začátek kampaně ruské opozice za zvolení starostou Moskvy a začátek pokorný k jeho revoluci na YouTube.

Jeho hnutí ale upadlo, když byl odsouzen za obvinění ze zpronevěry, zatímco se připravoval kandidovat na starostu. Navalnyj obvinění odmítl a označil je za politicky motivovaná. Obnovení procesu v roce 2017 zabránil mu Z kandidatury na veřejnou funkci – tentokrát na prezidenta proti Putinovi.

Navalnyj je sice známý jako aktivista, ale jeho vyšetřování byla největším trnem v oku některým z nejmocnějších ruských osobností. Videa, která zveřejnil o zjevně nevysvětlitelném bohatství vysokých vládních úředníků, zvláště rozhořčila Kreml.

Video o bývalém ruském premiérovi Dmitriji Medveděvovi nasbíralo na YouTube více než 35 milionů zhlédnutí.

S rostoucími výsledky však přicházela i vyšší rizika. V březnu 2017 toto video vyvolalo největší protivládní protesty, jaké Rusko za poslední roky vidělo. Tisíce lidí se připojily k shromážděním v téměř 100 městech po celém Rusku. Sám Navalnyj byl zatčen a 15 dní uvězněn.

Následující měsíc byl nastříkán antiseptickým zeleným barvivem, které mu poškodilo jedno oko.

„Poslouchejte, musím vám říct něco velmi jasného. Nesmíte se vzdát. Pokud se mě rozhodnou zabít, pak jsme neuvěřitelně silní,“ řekl Navalnyj svým příznivcům CNN.

„Musíme použít tuto sílu, abychom se nevzdali, abychom si pamatovali, že jsme impozantní síla, kterou tito padouši potlačují. Neuvědomujeme si, jak mocní ve skutečnosti jsme.“

Do roku 2020 se objevily známky toho, že se půda pod Navalného opozičním hnutím hýbe.

Kreml zaujal ke svým hlavním kritikům otevřenější konfrontační postoj, který vyvrcholil obviněním z pokusu o otravu v srpnu téhož roku.

Navalnyj se začal cítit špatně na cestě zpět do Moskvy ze sibiřského města Tomsk. Na videu patrně natočeném během letu, kterým byl, je slyšet hlasité sténání. Další videa zaznamenaná přes okno letadla zjevně ukazovala nehybného muže, jak ho nosí nosítka na kolech do čekající sanitky.

Navalnyj byl ošetřen v berlínské nemocnici a německá vláda později dospěla k závěru, že se nakazil otravou chemická nervová látka Ze skupiny Novičok.

Společné vyšetřování CNN a skupiny Bellingcat zapletlo ruskou bezpečnostní službu (FSB) do otravy Navalného, ​​shromáždilo, jak elitní jednotka agentury sledovala Navalného tým během cesty na Sibiř, když Navalnyj onemocněl v důsledku expozice Novičoku.

Vyšetřování také zjistilo, že tato jednotka, která zahrnuje experty na chemické zbraně, sledovala Navalného na více než 30 cestách do Moskvy az Moskvy od roku 2017. Rusko podíl na otravě Navalného popírá. Sám Putin v prosinci prohlásil, že pokud by ruské bezpečnostní služby chtěly, aby byl Navalnyj zabit, „by dokončily“ práci.

Mnozí západní představitelé i sám Navalnyj však otevřeně obvinili Kreml.

„Tomu se nedá uvěřit. Je to trochu hloupé, že celá myšlenka otravy chemickou zbraní, co je to sakra?“ říká Navalnyj v novém filmu CNN. „Proto je to tak chytré, protože i rozumní lidé odmítají věřit jako: Co? No tak… otrávený? Vážně?“

Zpráva, že Navalnyj vážně onemocněl, vyvolala v ruské společnosti novou šokovou vlnu znepokojivé paralely S některými z nejdrzejších politických vražd v nedávné minulosti Ruska.

Západní vlády, nezávislí výzkumníci a ruští pozorovatelé zaznamenali konzistentní model zapojení ruského státu do atentátů v Rusku i mimo něj.

Po pětiměsíčním pobytu v Německu, aby se zotavil z otravy Novičokem, byl Navalnyj, když se loni vrátil do Moskvy, okamžitě zatčen za porušení zkušebních podmínek uložených v případu z roku 2014.

Odesláno do trestanecké koloniekde držel hladovku – protestoval proti odmítnutí vězeňských úředníků poskytnout mu přístup k lékařské péči, a přitom si ponechal svou kontrolu v popředí zájmu Putina.

Při jednom loňském slyšení použil viditelně vyhublý Navalnyj pódium k útoku proti ruskému vůdci a jeho vládě, přirovnal ho k pošetilému „nahému králi“ z dětského příběhu „Císařovy nové šaty“ a zavolal soudce a žalobce „zrádci.“

„Řekl bych, že tvůj král je nahý a víc než jeden malý chlapec kvůli tomu křičí – teď už kvůli tomu křičí miliony lidí. Je to zcela jasné. Nastalo dvacet let nekompetentního vládnutí: koruna uklouzla.“ Putina,“ řekl Navalnyj o Putinovi. jeho uši,“ také s odkazem na masové protivládní protesty v Rusku poté, co byl aktivista uvězněn a během jeho hladovky.

„Váš nahý král chce vládnout až do konce. Nestará se o zemi. Lpí na moci a chce vládnout neomezeně,“ řekl Navalnyj.

Několik dní po ukončení hladovky byla Navalného síť regionálních kanceláří jeho politického hnutí „oficiálně rozpuštěna“, uvedl náčelník generálního štábu Leonid Volkov.

Kanceláře byly původně zřízeny v únoru 2017 s cílem organizovat aktivity pro dobrovolníky během kampaně před prezidentskými volbami v Rusku. Po volbách převzaly krajské úřady další místní politickou práci.

Ale možná největší rána jeho hnutí přišla minulý měsíc, kdy byl Navalnyj shledán vinným soudem Lefortovo v Moskvě za obvinění, že ukradl svou protikorupční nadaci. Dostal dalších devět let do věznice s nejvyšší ostrahou.

Po vyhlášení rozsudku Navalnyj napsal na Twitter: „9 let. No, jak říkávali postavy mého oblíbeného seriálu „The Wire“: „Máš jen dva dny.“ Toto je den, kdy se dostanete dovnitř a den, kdy odejdete. “

Jeho přesvědčení však nezakolísalo.

Když Rusko v únoru napadlo Ukrajinu, Navalnyj podle agentury Reuters na sociálních sítích odsoudil útok a obhajoval protiválečné protesty po celé zemi jako „páteř hnutí proti válce a smrti“.

V dalším tweetu Navalnyj řekl: „Jsem velmi vděčný všem za jejich podporu. A chci říct, kluci: nejlepší podporou pro mě a ostatní politické vězně nejsou sympatie a laskavá slova, ale činy. Jakákoli aktivita proti podvodníkům a lupič Putinův režim. Jakákoli opozice vůči těmto válečným zločincům“.

V Rusku byly kvůli tomu zatčeny tisíce lidí Protiválečné demonstrace V týdnech, které následovaly, včetně Moskvy a Petrohradu.

Mladá žena se setkala se CNN na okraji prvního protestního večera minulý měsíc blízko k slzám Vysvětlila, že miluje Rusko, ale nemá ráda jeho vůdce, a tak usoudila, že by měla zemi opustit.

V této generaci je skutečná frustrace, ale je jich menšina – méně než 10 % národa.

Ve skutečnosti nedávný průzkum, který provedlo Ruské centrum pro výzkum veřejného mínění (VCIOM), státní, ale mezinárodně respektovaná organizace, ukázal, že 68 % lidí říká, že podporuje rozhodnutí provést „zvláštní vojenskou operaci“, která Putin oznámil spolu s falešným obviněním z nacismu a genocidy na Ukrajině; 22 % je proti a pro 10 % je obtížné odpovědět.

Je to střízlivé hodnocení, že když Putin strčí prst do větru, může si být přiměřeně jistý, že jde směrem, který nařídil státním orgánům instalovat.