Jak ruská propaganda útočí na evropskou integraci Ukrajiny: Polsko a Česká republika

Dne 21. června 2024 se EU dohodla na zahájení jednání o členství s Ukrajinou. V mnoha zemích EU se přitom často ozývají hlasy odpůrců rozšiřování EU, zejména kvůli přistoupení Ukrajiny. Rusko využívá těchto nálad k destabilizačnímu vlivu na evropské země a k zasahování do vnitřních záležitostí zemí EU.

Rusko má zvláštní zájem na podkopání důvěry mezi Ukrajinou a jejími sousedy v EU. Moskva se tímto způsobem snaží podkopat dodávky zbraní a blokovat ukrajinský export.

Ukrajinské centrum krizových médií by vás proto rádo upozornilo na analytickou poznámku.Podkopávání ukrajinské evropské integrace: Snahy Polska a České republiky o diskreditaci informací venkuV rámci projektu „Vydláždění ukrajinské cesty do Evropské unie: Informační dimenze“.

Poznámka se zaměřuje na zranitelnost informačních prostorů Polska a České republiky v kontextu tématu ukrajinské evropské integrace. Tyto otázky byly analyzovány v rámci odkazu:

Protiukrajinské příběhy v polských a českých médiích od začátku rusko-ukrajinské války

Pokusy proruských sil zdiskreditovat myšlenku evropské integrace Ukrajiny

Výzvy boje proti ruské propagandě a dezinformacím v Polsku a České republice

Kremelská propaganda se pokouší očernit ukrajinské uprchlíky v Polsku a České republice

Na přípravě zprávy se podíleli následující odborníci a konzultanti:

Maciej MakulskiPřispívající redaktor časopisu New Eastern Europe Magazine (Polsko), Lenka StruzynskáNezávislý výzkumník (Česká republika), Volodymyr SolovianPhD, vedoucí analytické skupiny hybridních válek v Ukrajinském centru krizových médií, Teddy Kolosová Vedoucí tiskového střediska UCMC (Ukrajina)

Veřejná online odborná diskuse dne 27. června 2024 “Ukrajinská evropská integrace v centru ruské propagandy: Analýza informačního prostoru České republiky a Polska„Držený.

Akce je součástí projektu Ukrajinského krizového mediálního centra „Paving Ukraine’s Path to the EU: The Information Dimension“.

Odborní řečníci: Maciej MakulskiPřispívající redaktor časopisu New Eastern Europe Magazine (Polsko), Lenka StruzynskáNezávislý výzkumník (Česká republika), Pavel HavlíčekVýzkumný pracovník Asociace pro mezinárodní otázky (Česká republika). František Kalenda, šéfredaktor Borden Publishing. Nezávislý novinář a výzkumník (Česká republika), Julian DobrovolskyInformace OPS Polská nadace (Polsko), Anton Kimiak, Anastasia RadijevováAnalytici analytické skupiny Hybrid Warfare v Ukrajinském centru krizových médií

Analytická poznámka“Ukrajinská evropská integrace v centru ruské propagandy: Analýza informačního prostoru České republiky a Polska“ Prezentováno během akce. Analytická poznámka a akce byly sestaveny v rámci projektu „European Renaissance Ukraine“ za podpory Evropské unie a International Renaissance Foundation. Za její obsah zodpovídají výhradně autoři a ne nutně odrážejí názory Evropské unie a International Renaissance Foundation.