Jak populisté ustupují, vidí levý střed náznaky návratu

politický styl Dlouho Považováno v klesá Prochází trochu zpožděním, dokonce vidí záblesk potenciálního návratu.

Technokraté středolevé šedé barvy se opět stali vážnou silou, a to na úkor konzervativního establishmentu, který převládal v západní demokracii po většinu 21. století, a pravicového populismu, který vznikly v reakci na stav. ku.

Jen tento měsíc mají středolevé strany převzal moc v Norsku A Objeví se To samé se chystá v Německu. Udržují Bílý dům, Sdílení moci v Itálii a řídí a Nové důvěryhodné opoziční hnutí V Maďarsku s autoritářskými sklony.

Analytici varují, že nazvat to návratem by bylo předčasné. Zisky uprostřed vlevo jsou nerovnoměrné a vratké. A to může být způsobeno menší vlnou nadšení než krátkodobým politickým zadním větrem, který byl do značné míry důsledkem pandemie koronaviru.