Jak pomoci Ukrajincům z celého světa

Řekl, že první šek bude zaslán v pondělí charitativní organizaci Help Us Help, ukrajinské charitativní organizaci, která pak bude řídit rozdělování darů podle nejnaléhavějších potřeb.

„Budeme generovat tolik peněz, kolik jen budeme moci, a pošleme je tam, kam to bude nejvíce potřeba,“ dodal Boris.

Vzhledem k vysoké poptávce Boris řekl, že St. Gavelin se snaží nadále pomáhat Ukrajincům jinými způsoby, včetně organizování evakuačních plánů na polsko-ukrajinských hranicích pro prchající a pomoci při koordinaci přechodů s místem k pobytu, a to i u svého otce. dům v polském Przemyslu, řekl.

Digitální tvůrci také využili své platformy k získání peněz pro Ukrajinu. šťastný pucci, v. trubkový streamer (forma streamování, ve kterém tvůrce používá 3D postavu místo své tváře), uspořádala skupina kolegů streamujících influencerů sbírku pro Ukrajinu. „Rozhodli jsme se udělat hromadnou kampaň na Tiltify a každý z nás od čtvrtka tvrdě pracuje na charitativní práci,“ řekla BuzzFeed News.

zatím, Skupina získala 2 300 $ Bude zaměřena na přepravu zdravotnického materiálu a nouzových zdravotních sad Ukrajincům, kteří se nemohou dostat do nemocnic. Následovníci mohou zadat příkaz z klávesnice a přispět přímo na něj projekt NADĚJE, globální humanitární pomocná organizace. Pochi a její přátelé dokonce vytvořili pobídky pro větší dary, jako např Aktivní kolo se otáčí, aby určilo svou další aktivituTřeba čištění jejího stolu nebo štěkání. Každé vysílání trvá asi tři až šest hodin, řekla BuzzFeed News.

„[Ukrainians have] Jsou v konfliktu již dlouhou dobu a má smysl jim pomáhat při invazi takového rozsahu.“

Kromě základních potřeb potravin a přístřeší se lidé po celém světě snaží Ukrajince podporovat také inkluzivnějšími způsoby. Šéfkuchař Damien Wurzeniac Odešlete inzerát našemu sponzorovi Moje britské pracovní vízum, nabídka splněna ostatní Vyjadřují také svou touhu pomoci.

Některé se zabývaly i dary jednotlivcům se speciálními potřebami, jako např Pomůcky pro péči o cukrovku. V jiných prostředcích podpory se hrnuly miliony darů kryptoměn na podporu boje ukrajinské vlády proti Rusku.