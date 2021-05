Jak mu práce a víra krajináře v Galtu pomohla překonat smutek Aktualizováno: 20:05 PDT 6. května 2021



Skrýt text

Zobrazit přepis

Mysl člověka má upřímnou práci a důvěru. LANDSCAPER SERGIO GARCIA dokončuje terénní úpravy domu v Galtu a podnikání pomáhá zabránit jeho přemýšlení o automobilové nehodě v Mexiku letos v lednu, při které zahynulo pět jeho rodin a členů rodiny. >> Můj bratr hádám usnul. V kamionu bylo šest a já jsem jediný, kdo přežil. >> Sergio byl těžce zraněn, včetně zlomené nohy, a přestože je jeho zármutek tak smutný, Sergio by si přál vrátit se do práce, i kdyby to vyžadovalo splnění úkolu na prasklinách. Snažil jsem se zaneprázdnit, takže nemusím na to všechno myslet, což je tak smutné. >> Sergiove morální činy na majitele domu zapůsobily. >> Jeho srdce bylo zlomené a fyzicky zlomené, a aby pokračoval, řekl mi, když jsem se ho zeptal, že Bůh má pro něj plán. Sergio se propracoval bolestmi zlomené kosti v zádech a čtyřhlavém svalu. >> Dej mi šanci začít pracovat, tady jsem. >> Touha vrátit se do práce a dokončit to, co začal, nepřekvapuje jeho zbývající dceru Yasmine. >> Pracuji tady ve městě a zmínil jsem se o tom. Říká se, že jste příbuzní se SERGIO? Je krásně známý po celém městě. >> Touha jednoho muže propracovat se fyzickou a duševní bolestí k dokončení toho, co začal, a udržovat si zájem o naději, že se vyhne myšlenkám na tragédii. Co tě drží? >> Nevím. Miluji své klienty. Rád bych dokončil, co jsem slíbil. >> Will Hereford, KCRA tři novinky. Lisa: Nejstarší ze Sergiových synů