Jak Mario Draghi dělá z Itálie velmoci v Evropě

ŘÍM – Evropská unie klopýtá zavedením podobné vakcíny Covid-19 Logistické nedostatky a selhání Je konec března, kdy se ho sám ujme Mario Draghi. Nový italský premiér využil zásilky vakcín směřujících do Austrálie – a spolu s ní příležitost ukázat příchod nové, agresivní a účinné síly do evropského bloku.

Tento krok otřásl vedením Bruselu, který na přechodu vypadal spící. Během několika týdnů, částečně díky tlaku a technickému zákulisí, Evropská unie schválila širší a drakoničtější opatření k omezení tolik potřebného vývozu vakcín Covid-19 do Evropy. Zkušenosti Austrálie, jak to nazývají úředníci v Bruselu a Itálii, byly pro Evropu i Itálii zlomovým bodem.

Ukázalo také, že pan Draghi, známý jako bývalý prezident ECB, který pomáhal zachránit euro, byl připraven vést Evropu zezadu, protože Itálie se roky ocitla a zaostávala za svými evropskými partnery v tolik potřebné ekonomické dynamice. Reformy.

Ve své krátkodobé funkci – nastoupil do úřadu v únoru Po politické krizi Pan Draghi rychle využil svých evropských vazeb a svých dovedností v navigaci mezi institucemi EU a Slyšel jsem to téměř mesiášsky Učinit z Itálie hráče na kontinentu tak, jak to nebylo za celá desetiletí.