Jak jsou auta nastavena pro hudbu a telefonní hovory?

Ahoj, slyšíš mě?

Dosud jsme mluvili o nastavení zvuku pro zábavu, tedy především pro poslech hudby. Vlastimil Navrátil a jeho kolegové se ale musí vypořádat i s dalšími ohledy, jako jsou handsfree hovory na připojeném telefonu a ovládání hlasové asistentky Laury nebo hlasové asistentky na telefonu. A v neposlední řadě modul nouzového volání, který se aktivuje v případě nehody.

Lauru lze mimo jiné požádat, aby spustila navigaci do konkrétního cíle, pustila hudbu dle vašeho výběru nebo psala diktované textové zprávy.

Tyto parametry se liší v závislosti na použité technologii. Každý z nich má kvalitu zvukového signálu, tedy řeči, doporučenou nebo i normou požadovanou a vlastnosti jsou kontrolovány při homologaci vozidla. Uživatel má možnost využít klasickou Bluetooth handsfree technologii nebo pokročilejší technologie od Apple CarPlay nebo Android Auto, kdy se data přenášejí přes Wi-Fi nebo USB kabel. „Hlavní rozdíl v nastavení zvuku spočívá v tom, že zvukové aplikace přidávají další článek v našem řetězci: mikrofon. Mikrofony samozřejmě nezachytí jen zvuk reproduktoru, ale zachytí všechny zvuky a ruchy v autě.“ hlavním úkolem v této oblasti je zpracovat signál tak, aby byly potlačeny okolní zvuky a zvuky nechtěné, zatímco mluvené slovo je za všech okolností srozumitelné, což je velmi důležité při nouzovém volání, například při poškození vozu a cestujících , vysvětluje Tomasz Schura, zodpovědný za hlasové aplikace.

Apple CarPlay a Android Auto, technologie přehrávání hudby a další zábavní služby najdete v plně elektrickém SUV ŠKODA ENYAQ iV i v dalších modelech ŠKODA.

Inženýři provádějí většinu těchto testů akusticky, i když některé elektrické testy se stále používají. Například pro hands-free použití se provádí téměř pět set testů, které měří základní parametry telefonního kanálu, jako je úroveň, zkreslení, frekvenční charakteristiky a tlumení odskoku. Pokročilejší testy ověřují stabilitu a srozumitelnost během simultánní řeči. „Když jsme s těmito počátečními testy spokojeni, simulujeme řízení vozu v laboratoři a snažíme se potlačit okolní hluk, ale ne úplně. Udržujeme ho na nízké úrovni, aby bylo jasné, že řidič by měl věnovat většinu své pozornosti k řízení. Zvuk by samozřejmě měl být čistý a zřetelný a neměl by být přehlušen hlukem v pozadí.“

Stejně jako u testování reproduktorů, závěrečná fáze testování probíhá v reálných podmínkách na testovacím polygonu. Tato testovací fáze odstraňuje poslední nedostatky a věnuje velkou pozornost okolnímu hluku. Použité algoritmy jsou velmi robustní a flexibilní, což jim umožňuje dynamicky se přizpůsobovat široké škále jízdních podmínek.