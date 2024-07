Erupce Honga Tonga je všeobecně považována za zodpovědnou za významné globální oteplování za poslední dva roky a vědci tvrdí, že tato erupce ve skutečnosti ochladila klima.

Výzkum Texaské univerzity A&M zkoumá klimatické dopady erupce sopky Hunga Tonga v roce 2022 a zjistil, že způsobila ochlazení, nikoli oteplení. To je v rozporu s předchozím přesvědčením a zdůrazňuje potřebu nepřetržitých satelitních dat pro pochopení dynamiky klimatu, což posiluje dominantní roli antropogenních emisí při změně klimatu.

Kolaborativní výzkumný tým, včetně atmosférického vědce Dr. Andrewa Desslera z Texas A&M University, zkoumá klimatické dopady erupce sopky Hunga Tonga v roce 2022 a zároveň zpochybňuje předchozí předpoklady o jejím dopadu.

Velkolepá dvoudenní událost, ke které došlo v polovině ledna 2022, vstříkla do atmosféry obrovské množství sopečných aerosolů a vodní páry. Historicky měly velké sopečné erupce, jako byla Tambora v roce 1815 a Mount Pinatubo v roce 1991, významné ochlazovací účinky na globální klima tím, že svými aerosoly blokovaly sluneční světlo. Erupce Hunga Tonga však představovala jedinečný scénář: jako podvodní sopka vnesla do stratosféry nebývalé množství vodní páry, čímž se celkový obsah vody ve stratosféře zvýšil asi o 10 %.

Protože vodní pára je silný skleníkový plyn, Dessler říká, že existují počáteční spekulace, že by mohla být zodpovědná za extrémní globální oteplování v letech 2023 a 2024. Místo toho zjištění týmu, zveřejněná 24. července v National Geographic, mohou být zodpovědná za nárůst globálních teplot v letech 2023 a 2024. Journal of Geophysical Research: Atmosphericodhalit opak: erupce ve skutečnosti přispěla chlazení Země, podobně jako u jiných velkých sopečných událostí.

Chladivý efekt sopečné erupce

Práce týmu s názvem „Vývoj klimatických sil během dvou let po erupci Honga Tonga-Hunga Haapai“ zahrnuje poznatky a analýzy od Desslera, profesora na katedře atmosférických věd na Texaské univerzitě A&M a ředitele Texas Center for klimatické studie; První autor Dr. Mark Schoberl, vedoucí vědec ve Virginia Science and Technology Foundation se sídlem v Hamburku ve Virginii; a několik vědců z Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA).

Jejich metodika zahrnovala analýzu NASA K odhadu energetické bilance klimatického systému Země použili vědci kromě jiných proměnných satelitní data Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA), aerosoly a vodní páru. Jejich analýza odhalila, že erupce způsobila, že více energie opustilo klimatický systém, než do něj vstoupilo, čímž došlo k mírnému ochlazování.

„Naše práce nalévá studenou vodu na vysvětlení, že extrémní teploty v letech 2023 a 2024 způsobila sopečná erupce,“ vysvětlil Dessler: „Namísto toho se musíme zaměřit především na antropogenní skleníkové plyny jako hlavní příčinu globálního oteplování velkou pomocí probíhajícího fenoménu El Niño.“

Důsledky a budoucí výzkum

Podle Desslera má tento výzkum důležité důsledky pro vědce i širokou veřejnost. Tím, že studie týmu odmítla sopečné erupce jako hlavní faktor nedávného globálního oteplování, posiluje jeho názor, že emise skleníkových plynů způsobené člověkem jsou primární hnací silou změny klimatu. Toto zaměření je zvláště důležité vzhledem k probíhající debatě a dezinformacím o příčinách globálního oteplování.

Kromě toho Schoberl říká, že studie podtrhuje důležitost pokračování v investicích do satelitního měření stratosféry.

„Naše znalosti o erupci Honga Tonga jsou z velké části způsobeny investicemi do měření stratosférických satelitů. Národní úřad pro oceán a atmosféru „NASA a NASA vynaložily v posledních dvou desetiletích velké úsilí. Musíme však být opatrní ohledně potenciálu ‚stratosférické datové pouště‘, kde některé z nejdůležitějších přístrojů nebyly nahrazeny,“ dodal Schoberl.

Nevyřešené otázky a cesta vpřed

Přestože tento výzkumný dokument odpovídá na mnoho důležitých otázek, Dessler připouští, že také vyvolává nové otázky. Výzkumníci například upozornili na některé nevyřešené problémy související s erupcí Honga Tonga, jako je neočekávaně nízká hladina oxidu siřičitého produkovaného tak bouřlivou erupcí a minimální dopad, který má erupce na ozonovou díru v roce 2023. Ozonová díra v roce 2023 naznačuje, že rok 2023 povede k výraznému ztenčení ozónové vrstvy nad Antarktidou, což umožní, aby na zemský povrch dopadlo více škodlivého ultrafialového záření. Kromě toho přetrvávání vodní páry ve stratosféře daleko za tím, co předpovídají modely, naznačuje, že o procesech stratosférické cirkulace je stále co učit.

Zatímco vědci pracují na řešení přetrvávajících otázek a prohlubují naše chápání stratosféry, Schoberl říká, že práce týmu zdůrazňuje kritickou potřebu nepřetržitého výzkumu a přesných dat pro řešení problémů spojených se změnou klimatu.

Reference: „Evoluce vynucování klimatu během dvou let po erupci sopky Honga Tonga-Hunga Haapai“ od M. R. Schoberla, Y. Wanga, J. Taha, D. J. Zawady, R. Aoyamy a A. Desslera, 24. července 2024 , Journal of Geophysical Research: Atmospheric.

DOI: 10.1029/2024JD041296