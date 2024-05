Jágr je další poslední záchranou českého týmu

PRAHA (Reuters) – Česká hokejová legenda Evergreenu Jaromír Jágr zvažuje, že bude hrát za národní tým na letošním mistrovství světa v rodné zemi poté, co se Florida Panthers neprobojovala do play off NHL. Jágr, který Čechy inspiroval k olympijskému zlatu v roce 1998, předtím odešel z mezinárodní soutěže, než si to rozmyslel, aby se přidal k týmu na velkých akcích. „Připojím se k týmu (ale) není jisté, že na turnaji budu hrát. Připravím se a uvidíme, jak to půjde,“ řekl Jágr deníku Sport. Třiačtyřicetiletý pravý křídelník chce mluvit s českým hlavním trenérem Vladimírem Ruzyčkou, Jágrovým spoluhráčem a kapitánem zlatého olympijského týmu 1998. Pátý nejlepší střelec všech dob v NHL zahájil sezonu New Jersey Devils předtím, než byli vyměněni do Florida Panthers, jejichž neúspěch v kvalifikaci do play off Stanley Cupu uvolnil Jágra pro Světovou sérii začínající v květnu. Jágr, který byl celkově pátou volbou a jediným aktivním hráčem zbývajícím ze vstupního draftu NHL 1990, také vyhrál dva Stanley Cupy a dva tituly mistra světa. Jágr je ve své vlasti velmi populární a nosí číslo 68 na památku Pražského jara 1968, kdy do Česka vtrhly tanky Varšavské smlouvy, aby rozdrtily reformy komunistické vlády, které se odchýlily od linie Moskvy. (Zprávy od Michaela Kahna a Roberta Muellera; střih Ed Osmond)