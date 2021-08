Izraelský kabinet schvaluje nový státní rozpočet poprvé po třech letech

Rozpočet byl schválen v pondělí ráno poté, co bylo přes noc dosaženo dohody mezi představiteli ministerstva financí a ministrem zdravotnictví Nitzanem Horotisem o navýšení rozpočtu na zdravotnictví o další 1 miliardu NIS.

Celkem to zvýší rozpočet ministerstva zdravotnictví na dvě miliardy šekelů. Předseda vlády řekl: „Dámy a pánové, Izrael má rozpočet. Rozpočet vlády, která o to stojí. Po třech letech zmrazení je Izrael opět v provozu.“ Ministr Naftali Bennett po schválení rozpočtu. “Žádám členy vlády, aby pochopili rozsah okamžiku: po letech zanedbávání přinášíme dnes ráno nejsmělejší, nejkonkurenceschopnější a nejpřínosnější rozpočet pro nejslabší odvětví a roky se nejvíce zabýváme budoucností našich dětí.” ”

