ITT: Jak mohou externí stáže pomoci řešit nedostatek učitelů

Charlotte Morris by většinu dní ve výukovém centru ITT zakončila posezením u Vltavy v hlavním městě České republiky, čtením knihy nebo sledováním světa. To se stalo jejím oblíbeným způsobem odpočinku při studiu na English College Prague (ECP), britské mezinárodní škole, kde začátkem tohoto roku trávila stáž ve výuce zeměpisu.

Maurice ale nebyla na kurzu ITT v České republice: zabodovala Benin Lancashire City. Jak tedy k této situaci došlo?

Morris Skate (Program počátečního vzdělávání učitelů soustředěný kolem školy) Je jednou ze tří v Anglii, která nabízí práci v zahraničí V rámci iniciativy s názvem Teaching Together in Europe (TTE), která vznikla v době po Brexitu s cílem rozvíjet profesní a kulturní vazby mezi britskými školami doma a v zahraničí.

Jedním z dalších zúčastněných SCITT je Nottingham Torch SCITT. Stážisté v Nottinghamu nebo Benin Lancashire se mohou ucházet o místo na ECP, The British School v Bruselu nebo St George’s British International School v Římě.

Na těchto pozicích budou vést lekce a získávat rady a zpětnou vazbu od současných učitelů stejně jako při tradičním umístění v Anglii.

Byl zapojen další orgán SCITT, jedno centrum Cumbria Education SchoolA Pošlete stážisty do ECP na kratší stáže, aby se dozvěděli více o mezinárodním vzdělávání a programu IB, mohli navštěvovat kurzy a pomáhat se skupinami učitelů.

Celkem 13 stážistů letos využilo příležitosti vycestovat do zahraničí, aby byli náborováni napříč třemi SCITT.

Zatímco v začátcích byli lidé, kteří věřili, že nabízení těchto typů stáží by mohlo přilákat nové potenciální učitele do sektoru tím, že demonstruje globální příležitosti, které může učitelská profese poskytnout. Dá se to ale zvětšit a přitáhne to k profesi více lidí?

Určitě to mělo zamýšlený účinek na Morrise, který říká, že využila příležitosti, kterou jí dal – a předčilo to její očekávání.

„Neletěli jsme do nové země a bylo nám řečeno: ‚Tady je vaše nová škola‘,“ říká. „Cítili jsme se vítáni ještě předtím, než jsme přijeli. Musel jsem se učit trochu kreativněji a měl jsem lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.“

Vzrušující možnosti

Tony Emerson, senior viceprezident ECP, přišel s nápadem TTE na zadní straně souboru „Metaforický anomální balíček“.

„Chtěli jsme se zapojit do vzdělávání učitelů, dělat něco jiného a udržovat náš vztah s Velkou Británií,“ říká.

„Po brexitu je pro ty z nás, kteří se považujeme za Evropany, touha vybudovat profesionální nebo kulturní vztah mezi EU a Británií neuvěřitelně silná.“

Chcete-li tuto myšlenku uvést do praxe, obraťte se na Národní asociaci školitelů učitelů škol (NASBTT), která souhlasila s tím, že bude působit jako prostředník při distribuci informací o TTE svým členům, aby zjistili, kdo by se chtěl zúčastnit.

„Věděl jsem, že to sami nezvládneme,“ říká Emerson. „Na to jsme neměli schopnosti.“

Emma Hollis, výkonná ředitelka NASBTT, říká, že asociace souhlasila s tím, že bude působit jako prostředník, protože TTE má „vzrušující možnosti“ a co může svým členům nabídnout.

Po výzvě k zájmu o návrh projevilo zájem 25 členů Stálého výboru pro technologie a informace. Tři zmínění poskytovatelé služeb byli vybráni po sérii online rozhovorů a první schůzky jsou plánovány na leden letošního roku.

Poté bylo dosaženo dohody, že náklady na umístění uhradí škola, zatímco SCITT inkasuje účet za ubytování. Exkurze si hradili stážisté.

Brexit naštěstí situaci příliš nekomplikuje, protože občanům schengenského prostoru je povolen 90denní bezvízový pobyt, včetně školení nebo krátkodobých studií. Epidemie Covid však odložila umístění až do Velikonoc Vyhodnocení rizik je zpožděno. To znamená, že umístění musí být seskupena, říká Emily Rankin Viceprezident ECP. Konkrétně místo dvou učňů najednou měla škola šest učňů.

„Bylo to možné,“ říká – ale připouští, že to způsobilo některé dříve neočekávané problémy. „Potřebovali jsme pro ně najít místnost, kde by mohli pracovat. Místnost pro zaměstnance byla k ničemu, protože lidé si s nimi chtěli jen povídat. Nic by nedokázali.“

Naplnění sady vzdělávacích nástrojů

Rankin přiznat, gVzhledem k tomu všemu Bylo potřeba udělat spoustu práce – ale to Zkušenosti získané první skupinou TTE dokazují, že to stálo za námahu ze strany školy stejně jako pro zúčastněné studenty ITT.

„Naučit se učit je intenzivní přechodné období [so] Dozvědět se více o kontextech, systémech a způsobech, jak dělat různé věci – pokud to funguje – je opravdu zásadní,“ říká. „Mohou naplnit své pedagogické nástroje věcmi, které se zde dějí.“

Louise Stubbs, ředitelka Pennin Institute of Lancashire, souhlasí a říká, že dát účastníkům možnost vyzkoušet si nové nápady ve vnímavějším prostředí je zásadní.

„Jako stážista máte jen velmi malou šanci zapojit se do dlouhodobého plánování; víte o všem, co všichni ostatní studují,“ dodává. „Pokud nebudeme opatrní, vytvoříme skupinu učitelů, kteří budou učit pouze to, co dokázali ostatní.“

Morrisovy zkušenosti z ECP to podporují: Říká, že bylo mnoho příležitostí vyzkoušet nové metody výuky, které by jinak možná nemohla dělat.

„Velká část britského vzdělávacího systému je krmena lžičkou: tady jsou znalosti, my vám je dáme, teď je tu zkouška,“ říká. „Kultura na ECP byla o nezávislém a nezávislém učení.“

Přínosy jsou však oboustranné, přičemž Emerson říká, že obrovský přínos programu vidí v tom, co mohou stážisté přinést do svých škol.

„Mezinárodní výuka je trochu izolovaná,“ ​​říká. „S relativně nízkou fluktuací zaměstnanců se můžeme zaseknout v našich cestách. Chtěli jsme přivést novou skupinu idealistů, abychom pozdvihli zrcadlo tomu, jak věci děláme, abychom mohli získat nové perspektivy.“

Rankin říká, že její zaměstnanci a vedoucí na střední a vyšší úrovni také těžili z školení koučování, včetně kurzů nabízených NASBTT.

„Nové dovednosti, které získali, mohou být použity se studenty, kolegy a dokonce i rodiči nebo opatrovníky v kontextu mimo ICT,“ dodává. To zahrnuje pomoc ostatním objektivně formulovat fakta, zvažování důsledků možných řešení a vypracování akčních plánů pro další postup. „

Přilákání nových učitelů

Účastníci říkají, že takové iniciativy mohou sloužit jako nový způsob, jak ukázat potenciálním učitelům, že tato práce může poskytnout příležitost žít a pracovat v zahraničí, a podle toho podpořit nábor učitelů.

„Tvůrci politik nemohou sedět a doufat, že tento problém vyřeší recese,“ říká Hollis z NASBTT. „Potřebujeme, aby bylo učení vnímáno jako vzrušující a poutavá profese, bez ohledu na to, co může udělat ekonomika.“

S ohledem na to říká, že TTE je skvělý způsob, jak toho dosáhnout: „Jedním ze způsobů, jak jej učinit atraktivnějším, je udělat z něj něco, co nabízí globální cestování, příležitost pracovat v zahraničí a s různými komunitami.“

Treena Philpotts, ředitelka Nottingham Torch SCITT, je přesvědčena, že atraktivita zahraničních stáží a otevření očí stážistů globálním příležitostem výuky je něco, co by se měl sektor snažit podporovat.

Mnoho profesí a kariérních cest je globálních a zavedení iQTS [international qualified teacher status] A partnerství jako TTE tuto možnost ještě více otevírají ke zvýšení mobility učitelské profese,“ říká. „To je nezbytné pro budoucí nábor učitelů, pokud chceme konkurovat na trhu práce a poskytnout příležitosti učit se od našich mezinárodních kolegů.“

Stubbs z Pennine Lancashire SCITT mezitím připouští, že možnost nabízet umístění v Římě, Praze a Bruselu je „snadným marketingovým nástrojem“ a hodlají ho i nadále prosazovat.

Nejlepší ze všech světů

Je ale prodej mezinárodní vzdělávací zkušenosti stážistům skutečně tím, co bychom nyní měli dělat? Ostatně, pokud poskytovatelé ITT nabídnou místo pro stážistu a pak se nikdy nevydají do zahraničí, aby se už nikdy nevrátili, problém s nedostatkem učitelů to úplně neřeší.

Emerson trvá na tom, že TTE není náborem pro mezinárodní školy. Místo toho doufá, že se tím splatí část „morálního dluhu“ plynoucího z vystěhování učitelů ze země s chronickou krizí zaměstnanosti.

„Nejlepší přípravou na mezinárodní výuku je strávit tři nebo čtyři roky prací ve Spojeném království,“ dodává. „Chceme, aby stážisté ochutnali mezinárodní školu a pak se vrátili do Velké Británie.“

Hollis však uznává, že mezinárodní nábor by mohl povzbudit více učitelů, aby opustili Spojené království – ale tvrdí, že jakákoli „krátkodobá bolest“ může být kompenzována obecným zvýšením počtu vyškolených učitelů.

„Víme, že velké procento učitelů se po práci v zahraničí vrací,“ dodává.

„A vracejí se s globální vizí vzdělávání a dovednostmi, které zde možná nebyli schopni snadno rozvinout. Strkání hlavy do písku nic nezmění, protože globální mezinárodní sektor roste a bude růst.“

Za tímto účelem mají účastníci TTE v úmyslu nadále nabízet stáže každý rok a dále rozvíjet své vztahy se SCITT – včetně možnosti přidat do mixu výměnu učitelů, z Velké Británie do Evropy a zpět.

„Učitelé, kteří tráví hodně času v mezinárodní škole, budou mít prospěch z dvoutýdenního komplexního programu v [England] Aby si připomněli, jaké to může být, když se musí řídit chováním,“ dodává Emerson.

Vzhledem k tomu, že mnoho mezinárodních učitelů může mít potíže s hledáním práce v Anglii kvůli tomu, že školy mají pocit, že nemají relevantní zkušenosti v domácím sektoru, mohlo by to jistě pomoci.

Nicméně, pokud jde o rostoucí TTE, aby zahrnoval více škol a SCITT, to je něco, co Emmerson nepředpokládá. Místo toho chce, aby TTE sloužilo jako model, který SCITTs a další mezinárodní školy mohou implementovat nebo přizpůsobit. Věří, že to lze zvětšit, ale že by to mělo být provedeno pomocí příkladu TTE, nikoli rozšiřování tohoto specifického schématu.

„Teď, když máme důkaz konceptu, doufám, že můžeme působit jako poradci pro další malé skupiny, které se zakládají, aby to simulovaly.

„[The] Možnost šestitýdenní mezinárodní stáže se může stát samozřejmostí – to je moje vize.“

Přijmou tuto nabídku další poskytovatelé ITT? Catherine Sredzky-Siemer, ředitelka Národního institutu moderních jazyků, je někdo, kdo není přesvědčen, navzdory mezinárodnímu aspektu své práce ve SCITT, že to může fungovat pro její stážisty.

„Určitě bych si přála, aby to fungovalo, ale vím, jak se naši učitelé v praxi ten rok potýkali,“ říká. „Kam by se těch šest týdnů vešlo, aby to stálo za to?„

Sredzki-Seamer také říká, že vzhledem k tomu, že mnoho účastníků MFL je již Evropany, nemusí mít stejnou přitažlivost.

Hollis však věří, že existuje potenciál rozšířit přístup TTE nebo podobné programy a že vládní tlak na mezinárodní spolupráci, jako je například iQTS, a plány přivést více učitelů do zahraničí, dodá impuls.

„Potřebujeme, aby bylo učitelství vnímáno jako vzrušující a poutavá profese, bez ohledu na to, co ekonomika dokáže. Jedním ze způsobů, jak jej učinit atraktivnějším, je udělat z něj něco, co nabízí globální cestování a příležitost pracovat v zahraničí a s různými komunitami.“ ,“ ona říká.

Keith Cooper je novinář na volné noze