Ital Joel Riturnaz se kvalifikoval do své třetí kariéry na zimních olympijských hrách poté, co porazil Lukase Klimu z České republiky 6:5 v nizozemském Leeuwardenu.

Itálie se stala druhým mužským týmem, který se kvalifikoval do Pekingu 2022 prostřednictvím olympijského kvalifikačního závodu poté, co Norsko během týdne skórovalo v Robbenu 7:0.

Je zábavné sledovat, jak Italové hrají. Dva muži, včetně Retornaze, jsou poměrně nízké postavy, alespoň ve srovnání s dalšími dvěma, kteří kryjí nad nimi (a většinu mužského pole).

Ve výsledku je zábavné sledovat, jak se po vítězstvích navzájem nabírají. Doslova, jako když je sbíral, objímal je a kolébal je.

Poté je zábavné sledovat nízké chlapy, jak se snaží zvednout vysoké. Musí to být náročné.

Herně Itálie vyjela z brány s velkým trojnásobkem a šlo o to, aby zbytek cesty řídil výsledkovou tabuli. Klíma a jeho kohorty se potýkali a dostali odměnu na čtvrtém konci, ale po úvodním framu nebyli schopni narušit herní plán Retronazu.

„Měli jsme dobrý brejk v prvním konci a šli jsme o tři body,“ řekl Ritornaz. „Pak jsme museli převzít kontrolu nad výsledkovou listinou a to se nám povedlo. Vyvíjeli na nás tlak, protože pokaždé, když jsme se pokusili vstřelit dva góly, dokázali vystřelit dobrou střelu a donutit nás k jedné.“

„Existuje důvod, proč skončila (Česká republika) ve čtvrtfinále třetí – je to dobrý tým a my jsme věděli, že to není jednoduchý zápas. Věděli jsme, že musíme hrát až do konce, a jsme spokojeni s naším vítězství.“

Poslední šanci kvalifikovat se dostanou Češi v sobotu, kdy se střetnou s Dánskem.

Ve hře žen vyhrála Skotka Eve Muirhead svůj první titul Women’s Qualifying Honors (pro Velkou Británii) před Satsuki Fujisawa z Japonska postoupila poražením Korejky Kim Eun-jung.

Korea podnikne poslední pokus dostat se do Pekingu, když se také v sobotu pohádá s Lotyšskem.