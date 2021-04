Íránský ministr zahraničí na uniklé kazetě prohlašuje, že revoluční gardy stanovují politiku

V uniklých částech pan Zarif chválí generála a říká, že plodně spolupracovali na frontě americké invaze do Afghánistánu a Iráku. Také říká, že jeho atentátem v Iráku zasáhly USA velkou ránu Íránu, škodlivější, než kdyby při útoku zničily celé město.

Řekl však, že některé z akcí Soleimani ublíží i zemi, například s odvoláním na jeho kroky proti jaderné dohodě z roku 2015, kterou Írán dosáhl se západními zeměmi, včetně Spojených států (od Trumpovy administrativy to později upustilo).

Zarif uvedl, že Rusko si nepřeje, aby dohoda uspěla, a „vytváří veškerou svou váhu“ za vytvářením překážek, protože není v zájmu Moskvy, aby Írán normalizoval vztahy se Západem. Za tímto účelem Zarif řekl, že generál Soleimani odcestoval do Ruska, aby „zničil náš úspěch“, což znamená jadernou dohodu.

Zarif zahájil spor s generálem Soleimanim na jiných frontách a kritizoval ho za to, že umožnil ruským válečným letadlům létat nad Íránem, aby bombardovaly Sýrii, a za přepravu vojenského vybavení a personálu do Sýrie na palubě státních společností Iran Airlines bez vědomí a nasazení vlády. Íránské pozemní síly do Sýrie.