Írán míří do druhého kola prezidentských voleb 5. července při rekordně nízké účasti | Volební zprávy

Teherán, Írán Íránské předčasné prezidentské volby jdou příští týden do druhého kola poté, co se na první místo dostali reformisty podporovaný Masoud Pezeshkian a zastánce tvrdé linie Saeed Jalili, ale nedokázali si zajistit většinu v hlasování, které zaznamenalo rekordně nízkou účast.

Ministerstvo vnitra v sobotu uvedlo, že pouze 40 procent z více než 61 milionů Íránců oprávněných volit odevzdalo hlasy, což je nové minimum v prezidentských volbách od revoluce v zemi v roce 1979.

Konečná čísla z volebního štábu ministerstva ukázala, že umírněný Pezeshkian získal více než 10,41 milionu hlasů z celkového počtu více než 24,5 milionu sečtených hlasů, následovaný bývalým jaderným vyjednavačem Saeedem Jalilim s 9,47 milionu hlasů.

Je to teprve podruhé od revoluce v roce 1979, kdy jdou prezidentské volby do druhého kola.

Z klání vypadli předseda konzervativního parlamentu Mohammad Bagher Qalibaf, který získal 3,38 milionu hlasů, a vůdce konzervativního islámu Mostafa Pourmohammadi, který získal 206 397 hlasů. Dva další kandidáti, starosta Teheránu Ali Reza Zakani a vládní úředník Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi, se stáhli.

Qalibaf, Zakani a Ghazizadeh vyzvali své příznivce, aby příští pátek hlasovali pro Jalili, aby zajistili vítězství „Revoluční fronty“.

Páteční předčasné volby proběhly v ústavně nařízené 50denní lhůtě na výběr nového prezidenta po smrti Ebrahima Raisiho a sedmi dalších, včetně ministra zahraničí Hosseina Amira Abdollahiana, při havárii vrtulníku 19. května.

Stejně jako všechny velké volby za poslední čtyři roky i páteční hlasování zaznamenalo nízkou účast, ale konečný výsledek byl hluboko pod 45–53 procenty, které naznačovaly průzkumy veřejného mínění.

Nejnižší účast v prezidentských volbách ve více než čtyřleté historii Islámské republiky byla ta, která vynesla Raisiho do úřadu, a to 48,8 %. S necelých 41 % byly parlamentní volby v březnu a květnu nejnižší účastí ze všech velkých voleb od íránské revoluce v roce 1979.

Apatie voličů přichází, protože mnozí se cítí rozčarováni po smrtících protestech v roce 2022 a 2023 a protože ekonomika se nadále potýká s nesčetnými problémy, včetně inflace, která kvůli špatnému hospodaření a americkým sankcím přesáhla 40 procent.

Hamid Reza Gholamzadeh, íránský expert na zahraniční politiku, přisuzoval nízkou volební účast tomu, co popsal jako neschopnost reformního tábora aktivovat voličský sektor, který ho obvykle volí, a tlačit na zvýšení účasti.

Navzdory podpoře reformistických těžkých vah, jako jsou bývalý prezident Mohammad Chátamí a Hassan Rúhání, Pezeshkian „neprobudil tu část společnosti, která obvykle přichází, když je volební účast vyšší než 50 procent – ​​což obvykle pochází z reformistické strany, jak řekl Gholamzadeh. Al Jazeera.

„Vykládám to jako touhu lidí po změně,“ dodal Gholamzadeh.

Zdá se pravděpodobné, že při hlasování Íránců ve druhém kole 5. července bude větší účast, protože to bude představovat jasnější volbu mezi dvěma protichůdnými tábory. To by většinou prospělo Pezeshkianovi, který by potřeboval více hlasů, aby porazil spojené síly konzervativního a tvrdého tábora.

Pezishkian, významný politik a bývalý ministr zdravotnictví, má podporu bývalých centristických a reformních prezidentů a dalších významných osobností. Slíbil, že zruší sankce obnovením jaderné dohody, kterou země uzavřela se světovými mocnostmi v roce 2015, čímž překlene stále se zvětšující propast mezi lidmi a establishmentem.

Jalili, vysoce postavený člen Nejvyšší rady národní bezpečnosti, slíbil, že sníží inflaci na jednociferné číslo a podpoří hospodářský růst na 8 %, spolu s bojem proti korupci a špatnému hospodaření. Vyzývá k tvrdšímu postoji vůči Západu a jeho spojencům.

Pezeshkian byl jediným umírněným mezi šesti lidmi, jejichž kandidaturu schválila Rada strážců, ústavní orgán, který prověřuje všechny kandidáty.

Jeho příznivci ho nepředstavovali jako divotvůrce, ale jako potenciálního prezidenta, který by mohl věci trochu zlepšit, a zároveň tvrdili, že vítězství v Jalili by znamenalo velký neúspěch.

Džaliliho jméno je spojeno s letitými jadernými jednáními na konci 21. století a na počátku 21. století, která nakonec vedla k izolaci Íránu na světové scéně a uvalení sankcí Rady bezpečnosti OSN.

Tvrdý politik, který se již více než deset let snaží stát prezidentem, obviňuje tábor, který podporuje Pezishkian, z kompromitování jaderného programu země v rámci přelomové dohody podepsané v roce 2015, od níž v roce 2018 ustoupil tehdejší americký prezident Donald Trump. .

Jalili a další konzervativci obvinili svého oponenta z neschopnosti a tvrdili, že vítězství Pezishki by znamenalo pouze třetí administrativu pro bývalého centristického prezidenta Hasana Rúháního.

Dva bezpečnostní pracovníci byli zabiti při útoku, který se po skončení hlasování zaměřil na jejich vozidlo nesoucí volební urny v provincii Sistan a Balúčistán na jihu Íránu. Podle oficiálních médií se ozbrojení útočníci zaměřili na auto, které vracelo krabice místnímu guvernérovi.