iPhone Crash Detection se spustí poté, co se řidič BMW náhodně srazí s řidičem BMW

Pamatujete si na funkci Crash Detection, kterou Apple představil minulý rok s iPhonem 14? Stále pracuje. Tato funkce se nedávno hodila této dvojici, která měla autonehodu BMW v BMW.

Podle řidiče BMW E92 On řekl Po nehodě před nimi vyjel řidič BMW E90 poté, co odbočili do zatáčky. Sledujte jejich umělecké ztvárnění toho, co se stalo tady.

Výsledky nejsou hezké pro zařízení s ovladačem E92 (pravděpodobně ani s ovladačem E90), ale je dobré vidět, že systém detekce chyb společnosti Apple funguje.

„Měl jsem první autonehodu jako spolujezdec a záchranáři byli překvapeni, že jsme vyvázli jen s několika zlomeninami. Díky funkci Apple SOS za volání 911, protože jsem byl ve stavu, kdy jsem nemohl, a upozornění moje nouzové kontakty na situaci. knihy pasažér.

Detekce chyb funguje s iPhone 14 Nebo později Apple Watch Série 8 Nebo později Apple Watch SE (2. generace)A Apple Watch Super Nebo později. Zjistěte více o funkci od společnosti Apple tady.

Cestující zúčastněný na nehodě potvrdil, že funkce funguje s nouzovými kontakty, které nepoužívají iPhony. Její rodiče používají telefony Android, ale Crash Detection může pomocí SMS sdílet oznámení a polohu a zároveň informovat pohotovostní služby.

Google Pixel 3 a novější to umí Poskytujte funkce detekce chyb Také, i když tato funkce není dostupná ve všech telefonech Android.

