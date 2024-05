Inženýři našli nový způsob, jak vyrobit grafen, „zázračný materiál“, který by mohl změnit svět

Přihlaste se k bezplatnému týdennímu zpravodaji IndyTech doručovanému přímo do vaší schránky Přihlaste se k bezplatnému newsletteru IndyTech

Inženýři objevili nový způsob výroby ‚zázračného materiálu‘ grafenu, který by mu mohl konečně umožnit maximálně využít jeho potenciál.

Když byl v roce 2004 objeven vytvořením jediné vrstvy atomů uhlíku, vědci tento materiál uvítali jako potenciální revoluci. Je tak vodivý a tak výkonný, že podle expertů dokáže přeměnit vše od skladování energie po lékařské přístroje a osobní elektroniku.

Tento potenciál však nebyl nikdy plně využit. Částečně je to proto, že je obtížné jej vyrobit čistě a ve velkém měřítku.

( AFP přes Getty Images )

Jedním z problémů je, že je obtížné ho vyrobit čistě a bez nečistot. Ale výzkumníci tvrdí, že nový proces umožňuje výrobu grafenu čistým a redukovatelným způsobem.

Dokázali to tím, že zjistili, že kvalita grafenu souvisí s kyslíkem. Pokud je v okolí byť jen malý zlomek kyslíku, výrazně to ovlivňuje rychlost růstu grafenu a znamená to, že jej nemusí být možné použít.

„Ukázali jsme, že odstranění téměř veškerého kyslíku z růstového procesu je klíčem k dosažení vysoce kvalitní, reprodukovatelné CVD syntézy grafenu,“ řekl vedoucí výzkumu James Hohn z Kolumbijské univerzity. „Toto je milník směrem k výrobě grafenu ve velkém.“

Inženýři tradičně vyráběli grafen dvěma způsoby. První používá lepicí pásku k odlupování vrstev z kousku grafitu, dokud není dostatečně tenký, aby se dal použít jako grafen, čímž se získávají čisté vzorky, ale v malém měřítku, které znemožňuje jejich průmyslové použití.

Druhý umožňuje větší produkci a je známý jako růst CVD. Zahrnuje průchod plynu obsahujícího uhlík, jako je metan, přes měděný povrch při neuvěřitelně vysokých teplotách, což způsobuje rozpad metanu a nutí atomy uhlíku přeskupit se do vrstvy grafenu.

To jim umožňuje dosáhnout velikosti metrů. Ale také trpěly problémy s jejich spolehlivou kvalitou.

Vědci již zjistili, že jakýkoli kyslík v tomto procesu by jej zpomalil nebo dokonce rozleptal grafen. Od té doby se inženýři snaží budovat nové systémy, které dokážou řídit kyslík a zabránit tomu, aby narušil proces.

Nyní vědci tvrdí, že tento proces výrazně zlepšili a umožnili grafenu růst rychleji a spolehlivěji. Zjistili, že vyrobený grafen také vykazoval všechna nezbytná chování, která by umožnila jeho použití ve velkém měřítku.

Tato práce je popsána v novém článku s názvem „Reproducible Graphene Synthesis via Oxygen-Free Chemical Vapour Deposition“, publikovaném v časopise. Příroda.