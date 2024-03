Into The Light odhaluje nový režim Hordy, Attack

Ještě si musíme pár měsíců počkat Osud 2další rozšíření, konečnou podobu, jehož vydání je naplánováno na 4. června. Hráči se ale konečně mají pro co nadchnout, a to díky novému přílivu vývojářů. Ve světle, další aktualizace hry bude spuštěna 9. dubna a během prvního ze tří plánovaných živých přenosů kolem aktualizace přinesla aktualizace něco, co Guardians chtěli roky. Skutečné, věrné Bohu, trvalé Davový režim. Promluvme si o Záchvat.

a Ve světle Vývojář č. 1 pro živé vysílání dal Osud 2 Hráči mají v nové hře téměř 40 minut záznamu Záchvat situace. Jednoduše, je to režim hordy, jak byste očekávali. Což je skvělé. ačkoli Osud 2 Než to byly časově omezené události, měly režimy založené na hordách, Navzdory přání fanoušků Stálá kopie. To bylo vysvětleno narativně během živého přenosu jako defenzivní twist na většinou útočné zápasy hry, Záchvat Strážci (v týmech po třech) mají za úkol bránit se vlnám… svědekSíly. To bude mít podobu hordového módu založeného na vlnách, s 10vlnnou normální verzí a 50vlnnou verzí Challenge. K dispozici bude také verze s vyšší obtížností Záchvat se s nimi vypořádat, ale to bude vyžadovat předem připravený tým, spíše než méně obtížné verze, které lze řešit v matchmakingu nebo sólo. Režim bude také zdarma pro všechny hráče.

Benjy

Během přímého přenosu sledujeme zápas Záchvat Hraje se na upravené verzi herní mapy Midtown, přičemž některé vlny se odehrávají v lokalitách Pyramid Ship. Středový kroužek l Záchvat Má hráče, kteří se snaží odolat vlnám nepřátel a zároveň chránit ADU, zařízení určené k udržení bezpečnosti města. Poražením nepřátel můžete sbírat šrot, který lze během obranných fází utratit za instalaci pomůcek, jako jsou věžičky, tripwires a další. Zdá se, že rozmanitost nepřátel pokrývá celý seznam padouchů ve hře. To zahrnuje náročnější typy nepřátel, jako jsou Tormentors nebo Champions. Hráči musí chránit ADU před nepřáteli a přitom sbírat šrot, nastavovat obranu a plnit nepovinné cíle na mapě. Zdá se, že to připomíná mechaniku hordy, která je v ní vidět Call of duty zombie A další takové situace. Zdá se to hektické, strategické a obtížné.

Oznámení Záchvat Nemohlo to přijít v lepší čas. Osud 2 Ze špatného příjmu se zotavuje až do roku 2023 Dopadající světlo Expanze, která byla také označována jako Důvod hromadného propouštění zaměstnanců Ve společnosti v říjnu 2023 stejně jako zpoždění konečnou podobu expanze. Onslaught nabízí hráčům něco nového a vzrušujícího, do čeho se během čekání zahrabou konečnou podobuDatum vydání 4. června.