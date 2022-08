Intel ARC A380 nyní dokáže těžit Ethereum, ale není v tom dobrý

Intel Arc A380 nyní podporuje těžbu Etherea

Vývojář Nanominer nyní přidal podporu pro Intel Arc GPU, čímž efektivně poskytuje první funkční řešení kódování na samostatných GPU Intel.

Intel Arc A380 v ETC těžbě, Zdroj: Red Panda Mining

Nový software již byl testován krypto společnostmi a potvrzuje tvrzení vývojářů nanominerů. Arc A380 dokáže poskytnout hash rate 10,2 MH/s bez jakýchkoli vylepšení. Při typické spotřebě 75W (měřeno při testování) to není ideální těžební výkon, ve skutečnosti je horší než řada GTX 1660. Karta trpí omezenou paměťovou sběrnicí (96bit) a relativně nízkým číslem jader (8 jader Xe). To činí typický A380 0,136 MH/s na watt, což je výrazně pod průměrem 0,38 MH/s pro většinu populárních GPU na trhu.

V závislosti na nastavení nemusí Arc A380 těžit Ethereum (ETH), pouze Ethereum Classic (ETC). Je to proto, že velikost DAG pro Ethereum je 5127 MB, zatímco VRAM dostupná pro A380 je 4832 MB. Karta poskytuje 6 GB paměti VRAM, ale pokud je použita jako primární GPU, bude operační systém spotřebovávat prostředky, které lze použít pro soubor DAG.

Intel Arc A380 v ETC těžbě, Zdroj: Red Panda Mining

Nutno však podotknout, že nominální hodnoty Ethereum přejdou do režimu Proof of Stake někdy mezi 10. – 20. zářím, což znamená, že těžba GPU pro tuto kryptoměnu stejně nebude možná. Těžaři přejdou na altcoiny, jako je Ethereum Classic (ETC), což předvedla Red Panda Mining ve videu, na které odkazujeme níže.

Arc A380 ETH Mining Software, Zdroj: Nanominer

zdroj: NanomereA těžba pandy červené