Insider přináší zásadní novinky o Křetínského masivní dohodě s West Hamem

Insideři s přímými vazbami na hierarchii West Hamu poskytují hlavní aktualizaci o masivní dohodě podporované Danielem Křetínským, která zahrnuje Declana Rice.

Špičkoví hráči se objevují na titulcích a to je určitě případ hvězdy West Hamu Rice.

Již několik let existuje neustálý proud příběhů, které spojují Rice s odchodem z West Hamu.

Fanoušci West Hamu jsou na to samozřejmě zvyklí. Ale to neznamená, že jsme méně nemocní a unavení z toho, že stále dokola posloucháme stejné spekulace.

Jeden týden je to Chelsea, další týden Manchester City. A když záložník Man United čelí špatné hře – což se v této sezóně často stávalo – objeví se Riceovy nevyhnutelné vazby.

Je tu dokonce i malý Liverpool a – nesmějte se – Newcastle tu a tam taky.

Spekulace zesílily poté, co The Telegraph tvrdil, že Riceová v létě ignorovala dvě nové nabídky smlouvy od West Hamu..

David Moyes dal po uzavření přestupového okna jasně najevo, že kluby zmeškaly smlouvu s Riceem ve výši 100 milionů liber, protože jeho ocenění záložníka rostlo s každým skvělým vystoupením pro West Ham a Anglii..

Insider přináší klíčovou aktualizaci o masivní dohodě Daniela Křetínského s West Hamem, která zahrnuje Declana Rice.

Insiders nyní klub Claret a Hue – kteří mají přímé vazby na Davida Sullivana a Davida Golda – poskytli významnou aktualizaci obrovské a historické dohody Daniela Křetínského s West Hamem, která zahrnuje Rice.

Hugh Southon z C & H Klub tvrdí, že Rice se připravuje na to, aby se Rice stal „nejlépe placeným hráčem v historii klubu“ po příchodu českého miliardáře Kretinského jako spolumajitele West Hamu.

„Klub – s podporou nového investora Daniela Křetínského – se přesune do nebe a na zem, aby přiměl hráče, aby se zavázal k nové čtyřleté smlouvě na londýnském stadionu,“ řekl Southon. Claret a Hue.

„The Hammers mají štěstí, že našli miliardáře, který by podpořil klub v tak těžké době pandemie, a mohli by je postavit do silné pozice, aby si naše ocenění udrželi…

„Křetínský nepřišel do klubu s úmyslem vidět Hammers prodávat své nejlepší hráče a 27 procent akcií by bylo ochotno fungovat jako výpůjční místo pro zajištění Riceových mezd.“

Claret a Hue Zdroj z klubu jim řekl: „Uděláme vše, co je v našich silách, o Declanově nové nabídce.“

Je to skvělá zpráva. Jak to ale vypadá z hlediska skutečných peněz?

Útočník Javier Hernandez byl nejlépe placeným hráčem v historii West Hamu, pokud jde o týdenní plat.

Mexičan vydělával 145 000 liber týdně.

Marko Arnautovic a Dimitri Payet překonali hranici 125 000 liber, když podepsali neúspěšné prodloužení smlouvy, než byli nuceni odejít z klubu za celkových 47,5 milionu liber.

Andriy Yarmolenko byl nejlépe placeným hráčem ve West Hamu s 115 000 £ týdně, ale možná ho předběhl Kurt Zouma s protichůdnými zprávami, že vydělává někde mezi 90-120 000 £ týdně.

Aby mohl West Ham konkurovat druhu platu, který bude nabízen v některém z takzvaných elitních klubů dýchajících kolem Rice, bude muset pravděpodobně překonat hranici 250 000 liber týdně. To je prostý fakt života.

Declanovi ale nejde o peníze. Půjde o závodění v Lize mistrů a o tituly.

V současné době West Ham bojuje, aby dosáhl obojího.

