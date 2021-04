Inovace vrtulníku Mars na NASA „startuje“ při prvním historickém letu v neděli

První humanitární vrtulník je zapnutý Mars Bylo povoleno pro historický vzlet.

Vynalézavost vzlétne na obloze nad kráterem Jezero v neděli (11. dubna) ve 40sekundovém letu – téměř čtyřikrát déle než první let bratří Wrightů na Zemi před více než 117 lety. První data, ať už úspěšná nebo ne, by měla na Zemi proudit v pondělí (12. dubna) kolem 3:30 středoevropského času (8:30 GMT).

Letový plán obsahuje rotujícího marťanského ptáka létajícího jen 9 stop (3 metry) nad povrchem, který sbírá černobílá data pro objekty pod ním spolu s HD videem a technickými daty. Výlet proběhne také pod ostražitou kamerou Rovnost vytrvalosti, Zaparkováno asi 60 metrů od místa spuštění Ingenuity.

Vrtulník Mars vynalézavosti NASA provedl 8. dubna 2021 rotační test svých čepelí. Tento snímek zachytil Mastcam-Z na palubě kosmické lodi Perseverance Mars NASA. (Fotografický kredit: NASA / JPL-Caltech / ASU)

Samozřejmě tým tvrdě pracuje, aby se na tu chvíli připravil [of flight]Tim Canham, šéf kreativních operací, řekl během tiskové konference vysílané v přímém přenosu z Jet Jet Laboratory v Kalifornii v pátek (9. dubna):

Výlet po Marsu jsme si představovali v beletrii minimálně od roku 1890, kdy byl Robert CromesPonořte se do vesmíru„Fotografoval jsem, jak marťanské vzducholodě tryskají do tenké atmosféry. Zatímco kreativita velikosti dronu by byla jednoduchým letem nahoru a dolů, vidět je létat není o nic méně ambiciózní.“

The Atmosféra Marsu Je to pouze 1% hustoty Země, takže vrtulník by měl poskytnout více vztlaku, než potřebuje k letu na Zemi. Vrtulník musí také létat autonomně, protože ovládací prvky na zemi jsou zaparkované příliš daleko na to, aby mohly ovládat kolem kráteru. Je třeba ji dobít ze slunce a přežít noční povrchové teploty minus 130 stupňů Fahrenheita (minus 90 stupňů Celsia). Trvalo roky testování, lety s různým úspěchem ve vzduchových komorách a dlouhá cesta na Mars, než jsme se tam dostali.

Tato infografika ukazuje obecné aktivity, které tým za kreativním vrtulníkem Marsu doufá dosáhnout při konkrétním zkušebním letu na Rudé planetě. (Fotografický kredit: NASA / JPL-Caltech)

MiMi Aung, vedoucí projektu Ingenuity ve společnosti JPL, uvedla, že by byla velmi nadšená z černobílých kamer, které vrtulník dopraví na zem, aby ukázal svůj pohled ze vzduchu. „Snímky budou inspirativní,“ řekla na briefingu a připustila, že by bylo těžké si představit, jak byste se cítili, protože se tým nepokusil dosáhnout úspěchu ambiciózním letovým testem.

Pokud se to Ingenuity podaří a přenese data podle plánu, bude černobílá kamera směrem dolů zachycena přibližně 30krát za sekundu a má schopnost sledovat prvky na povrchu; Z dlouhodobého hlediska, jakmile všechny tyto obrázky dosáhnou na zem, budou řídicí jednotky schopny odhadnout rychlost a směr pohybu při pohledu na funkci driftu.

Na kreativním polohovacím horizontu bude také 13megapixelový fotoaparát, který během letu pořídí několik snímků. S obrázky budou také zkombinována rozsáhlá technická data, například údaje z výškoměru – data, která budou v budoucnu využívána ve prospěch létajících vozidel. Dlouhodobou vizí NASA je používat drony, které by se jednoho dne mohly vyšplhat do oblastí mimo dosah stávajících roverů, jako jsou potenciální stanoviště na červené, pouštní planetě. Drony mohou zkoumat roboty i lidi a pomáhat mapovat silnice efektivněji než my dnes z oběžné dráhy.

Tento obrázek ukazuje, kde bude tým vynalézavosti Mars Helicopter týmu NASA testovat lety. (Fotografický kredit: NASA / JPL-Caltech / University of Arizona)

Design těchto budoucích robotů bude řídit inovace na solární energii. Tým vrtulníků má k provedení prvních dočasných letů 30 solů (téměř 31 dní na Zemi). Za předpokladu, že na prvním letu zůstane kreativita, bude odpočívat a přenášet data před pokusem o druhý let bočním pohybem. Následné lety se budou konat každé tři nebo čtyři sóly. Pátý výlet – pokud se tam dostane kreativita – bude příležitostí ke skutečnému vzestupu. „Je možné, že je nepravděpodobné, že přistaneme bezpečně, protože se chystáme do nezkoumaných oblastí,“ řekl Ong.

Kreativita je výsledkem téměř pěti let letových testů ve výškových komorách simulujících podmínky na Marsu v JPL, včetně testování samotného malého vrtulníku v roce 2019. Šel přesně podle plánu. Inženýři tedy vědí, že je teoreticky možné létat na Marsu, a mají k dispozici meteorologickou stanici, která by za současných podmínek vytrvala nebo se vlnila od letu, ale zatím zůstává prvek nejistoty.

Další výzvy při vracení všeho pocházejí z kreativity a vytrvalosti. Například plánovaný pětiminutový let roverů v rozlišení 4K může trvat několik měsíců, než bude poslán zpět na Zemi kvůli dostupnosti šířky pásma z povrchu Marsu NASA. Mars Reconnaissance Orbiter Do sítě hlubokého vesmíru NASA, která shromažďuje informace ze vzdálených kosmických lodí.

Místo toho plánuje JPL vybrat některé klíčové snímky z tohoto videa a poslat je zpět, a doufat, že alespoň jeden z rámců zobrazuje kreativitu, která je ve vzduchu. Tým panoramatických kamer Mastcam-Z také simuluje snímání záběrů z dálky s cílem získat kreativitu v záběru přesně z dálky, protože si klade za cíl zachytit současně zvětšené i zvětšené snímky.

Jeho nejlepší rozlišení videa je sedm snímků za sekundu, ale pouze část tohoto snímku bude zachycena a poté komprimována a odeslána zpět na Zemi. Praxe již probíhá; Mastcam-Z vyslal krátké video z vrtulníku zrychlujícího čepel na 50 otáček za sekundu, ale to bylo na zemi.

Elsa Jensen, vedoucí uplinkové operace Mastcam-Z ve společnosti Malin Space Science Systems, na stejném briefingu uvedla, že získání správného úhlu k zachycení kreativity ve vzduchu by bylo „opravdu obtížné“. Mastcam-Z je navržen pro rozsáhlé oblasti terénu, zatímco cesta vynalézavosti proběhne pouze za zlomek celkové šířky rámečku fotoaparátu. „Doufáme, že v neděli všechno dobře dopadne, ale víme, že budou překvapení. Na to jsme trénovali,“ řekla.

Tým roverů se také může pokusit zachytit zvuk budoucích cest vynalézavosti pomocí mikrofonu SuperCam společnosti Perseverance, ale na první plavbě se to neplánuje. „Je velmi dojemné, pokud z této vzdálenosti něco slyšíme,“ řekl Canham a dodal, že probíhají diskuse o datu záznamu. „Co je horší, pravděpodobně z ničeho nic moc nedostaneme,“ vtipkoval o zvukových záznamech.

NASA naposledy udělala tak ambiciózní krok na rudé planetě Rover Sojourner„Plavidlo o velikosti chlebníku, které se v roce 1997 několikrát převalovalo na střeše a přistávalo na skalách jako malé štěně.

Tento první mobilní rover na Marsu byl podobným testem, který měl zjistit, zda by rovery dokázaly překonat nerovný terén na Marsu pryč s okamžitou pomocí Země. Pracovala nad očekávání a byla průkopnicí generace Roving Explorers NASA (Duch, příležitost, zvědavost a nyní vytrvalost), který hledal vodu a známky starodávného osídlení; Vytrvalost, pokud vše půjde podle plánu, zúčastníte se větší návratové ukázkové mise, která vrátí kameny, které ukládá, na zem k podrobné analýze.

Thomas Zurbuchen, spoluředitel vědy NASA, na tiskové konferenci uvedl, že kreativita bude mít v historii NASA podobnou roli jako Sojourner. „Jsme připraveni na další historický okamžik,“ řekl.

