Inaugurační start Ariane 6 je naplánován na 9. července

Vizuální klíč Ariane 6



Na vývoji Ariane 6 ESA spolupracuje jako inženýr odpalovacího systému s hlavním dodavatelem ArianeGroup na vývoji nosné rakety a s CNES na vývoji pozemního segmentu. ESA je operátorem odpovědným za inaugurační let, zatímco pro následující lety je Arianespace poskytovatelem startovacích služeb, který prodává a provozuje startovací rampu Ariane 6 pro institucionální a komerční zákazníky pro vypouštění různých misí na oběžnou dráhu.

„Oznámení plánovaného prvního letu Ariane 6 nás staví do poslední fáze spouštěcí kampaně a my jsme plně zapojeni do dokončení posledních kroků Tento let bude vyvrcholením let vývoje a testování týmů a partnerů ArianeGroup v celé Evropě. Ariane 6 je výkonná, všestranná a škálovatelná startovací platforma, která zajistí nezávislý přístup Evropy do vesmíru, vydláždí cestu komerčním operacím a výraznému nárůstu během příštích dvou let.

„Oznámení data inauguračního letu Ariane 6 z Guyanského vesmírného střediska je opět rozhodujícím krokem k evropské suverenitě z hlediska přístupu do vesmíru. Dosažení tohoto data bylo umožněno díky obrovskému úsilí všech subjektů v regionu bych chtěl vzdát hold kolektivnímu dosažení překonávání překážek v průběhu měsíců.