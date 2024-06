Ikonický český spisovatel ‚Kafka‘ přichází v biografické úpravě 6. června

Kafka, narozený v Praze roku 1883, byl přírodním spisovatelem, i když jeho literární zásluhy nebyly za jeho krátký život do značné míry uznávány. 3. června 1924 Kafka zemřel na komplikace tuberkulózy v sanatoriu u Vídně ao týden později byl pohřben na Novém židovském hřbitově v Praze, městě, kde strávil většinu svého života.

Neil Friedman, spoluzakladatel ChaiFlicks, vyjádřil své nadšení ze série, chválil její scénář, produkci a prvotřídní obsazení. Zahájit to v červnu je perfektní způsob, jak oslavit Kafkovy 100. narozeniny a oslavit ho. Série slibuje prozkoumat Kafkovy sny, které neuvěřitelně rezonují s naší každodenní realitou, a odhalit, jak jeho vize utvářel jeho život, rodina a osobní prostředí.

Kafkova biografie Rainera Stacha „Kafka: The Years of Inside“ je ponurým dílem, protože zkoumá poslední roky Kafkova života dlouho poté, co v roce 2017 podlehl tuberkulóze. Diagnózy a právě z tohoto období se objevilo mnoho klasických děl, jako je jeho ‚Metamorphosis‘. Takže pokud máte opravdu zájem porozumět muži, který stojí za ikonickými díly a psaním, tato biografie stojí za váš čas.